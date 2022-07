OPET SVE TOPLIJE, RHMZ IZDAO UPOZORENJE! 2 dana tropske vreline, pa zahlađenje! Evo šta nas tačno čeka za vikend (FOTO)

U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo, a samo na jugu i istoku biće promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Duvaće slab i umeren, istočni i severoistočni vetar, krajem dana u skretanju na jugoistočni pravac.

Jutarnja temperatura kretaće se od 17 do 21, a najviša dnevna od 31 do 34 stepena.

foto: RHMZ Printscreen

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je dva upozorenja, na visoke temperature, kao i hidrološko. Naime, u petak u celoj zemlјi, a u subotu još samo na jugu veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 34 do 36 stepeni, a u Beogradu u petak oko 35 stepeni.

foto: RHMZ Printscreen

Na Dunavu, kao i na Savi kod Sremske Mitrovice i Šapca vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Jadru, Kolubari sa pritokama, Mlavi, Lugomiru, Jablanici, Toplici i Starom Begeju proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95 odsto- neobezbeđenosti (biološkom minimumu).

foto: RHMZ Printscreen

Danas je na teritoriji cele Srbije na snazi žuti meteo alarm, dok će sutra u većini krajeva biti na snazi narandžasti.

foto: RHMZ Printscreen

Prognoza za naredna tri dana

Petak

Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 22 stepena, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.

Subota

Naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom sa severa i zapada, do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve. Posle podne i uveče osetniji pad temperature. Vetar pre podne slab promenljiv, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, od sredine dana u pojačanju i skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 24 stepena, najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.

Nedelja

Pretežno sunčano i svežije uz umeren razvoj dnevne oblačnosti, a samo se još na jugu očekuje lokalna pojava kratkotrajnog pljuska s grmljavinom. Vetar umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 19 stepeni, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni.

