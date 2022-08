KATARINA OD GLAVE DO PETE IMA METASTAZE ZBOG SOLARIJUMA: Pluća,jetra... Zabrana solarijuma spasla bi skoro 30 života godišnje

Ako bi Srbija zabranila solarijume, spasla bi 27 života svake godine i 160 ljudi manje bi obolelo od melanoma, najopakije vrste raka kože, od kog godišnje oboli oko 700, a umre više od 200 osoba. A više od brojki o smrtnosnoj "misiji" solarijuma govori priča Katarine Čočović, koj sa 36 godina ima metastaze po celom telu - plućima, jetri, pankreasu, kičmi, lopatici, kuku.... Operacije ne broji, a ova hrabra žena koja je već sedam godina živa na čudo mnogih, s metastazama je rodila i dete, pa je i dva puta operisana neposredno pre porođaja!

Katarina je u svom Valjevu, još od 20. godine, pred svako leto odlazila u solarijum da dobije preplanuli ten. Kaže da u četiri kolena, ni sa tatine ni s mamine strane, niko živi nije imao rak, a kamoli melanom! Majka je postala 2014, a već sledeće godine, sa svojih 29 leta, primetila je da joj se uvećao mladež malo niže od pazuha. Kako je dojila bebu, sve je odložila dok to ne prekine, pa 10 meseci kasnije, oktobra 2015, u lokalnoj anesteziji u Valjevu skida mladež.

- I posle dve nedelje - šok! Maligni melanom, treći stadijum, proširen u limfne čvorove. Na Institutu za onkologiju i radiologiju vade mi limfne žlezde. I potom nikakve terapije nema, kontrole na svaka tri meseca i iščekivanje da li će metastaze krenuti na unutrašnje organe - kaže za Kurir Katarina.

Redovno odlazi na kontrole, savršeno se oseća i od lekara dobija zeleno svetlo za trudnoću:

- Ali napipavam u pazušnoj jami žlezde, rak opet krenuo. Operišu me u osmom, pa u devetom mesecu. Tek pošto sam se porodila decembra 2017, rade mi kompletnu evaluaciju i otkrivaju februara 2018. metastaze na udaljenim organima - oba plućna krila, jetra, pankreas, mozak, grudna kost, kičma, ključna kost, lopatica, nadbubrežna žlezda... Samo sam pitala koliko mi je vremena ostalo.

Kreće borba na život i smrt. Dermatovenerolog prof. dr Lidija Kandolf Sekulović s VMA šalje je na kliničke studije u Tibingen i Varšavu, kako bi dobila najsavremeniju terapiju koje u Srbiji nema.

- U Tibingenu me odbijaju jer su promenili pravila, pa je pacijent morao da zna nemački jezik, dok se u Varšavi pojavio problem sa štitnom žlezdom, što je onemogućilo primanje terapije. I tako mi je ostalo da čekam da umrem - priča Katarina.

Ali prof. Kandolf Sekulović ubacuje je marta 2018. u donaciju jedne farmaceutske kuće za ciljnu - biološku terapiju, koju dobija svega petoro pacijenta iz Srbije:

- Odličan odgovor sam imala, 70% regresije na skoro svim organima. Svuda su ostale metastaze, ali znatno manje. I držalo se to pod kontrolom do februara 2020, kad se uvećavaju maligne promene na vitalnim organima - pankreas, nadbubrežna žlezda, pluća...

Tada je već u Srbiji bila dostupna imunoterapija za pacijente u četvrtom, poslednjem stadijumu bolesti.

- Intravenozno sam je primala na svake tri nedelje na Institutu za onkologiju. U međuvremenu sam imala mnogo operacija, odstranjen mi je jajnik, žuč, četiri puta sam išla na gama-nož jer su metastaze probijale na mozgu, pa na iks-nož zbog metastaza na butnoj kosti, kuku, na kičmi, pršljenovima... I onda na odlasku na ta zračenja slušam reklame za čokoladne lampe u solarijumu! I šišti mi mozak - priča Katarina, koja je sa 32 godine postala invalidski penzioner.

Odgovor na imunoterapiju bio je mešovit - povlačenje metastaza, pa napredovanje.

- I dalje su metastaze na jetri, plućima, nadbubrežnoj žlezdi, kičmi, kuku, butnoj kosti... Na glavi valjda trenutno nemam jer je skoro bio gama-nož, sve je bilo čisto. Pre tri nedelje su mi operisali metastaze na vratu, u limfnim kanalima - priča ova žena borac.

A dermatovenerolog prof. dr Lidija Kandolf Sekulović, zamenica načelnika Klinike za kožne i venerične bolesti VMA, objašnjava za Kurir da je nedavno istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo da bi zabrana solarijuma kod njih dovela dotle da 207 ljudi godišnje ne umre od melanoma, 1.206 ljudi ne oboli od melanoma i da 3.987 osoba ne oboli od drugih oblika raka kože koji su češći od melanoma. U Srbiji bi po analogiji u broju stanovnika moglo okvirno da se izračuna da bismo posle zabrane solarijuma imali godišnje 160 manje oblolelih i 27 manje umrlih od melanoma - rekla je za Kurir prof. Kandolf Sekulović.

IPAK ZADOVOLJNA ŽIVOTOM

- Ne znam koliko operacija sam imala i trudim se da ostanem u tom neznanju, moja dokumentacija je neprebrojiva. Kao što se meni ljudi dive na sedmogodišnjoj borbi, ja se divim svojoj porodici kako se sa svim nosi. Stariji sin već shvata sve, pa kad me zatekne da plačem, pita: "Mama, je l' ti plačeš što si bolesna?" Već sedam godina na svaka tri meseca radim skener i magnet, i svaki put me preseče preko stomaka od straha šta će da piše na papiru. Ne znam više odakle i kako izlazim na kraj s tim. Da je lako, nije, ali se trudim da živim. Zadovoljna sam životom bez obzira na sve. A kamo sreće da me je neko, kad sam odlazila u solarijum, lupio po glavi i pitao - šta to radiš?! - kaže Katarina.