LIDERI ZA GRČKU! OVO JE SPAS OD SAOBRAĆAJNOG PAKLA! DIREKTOR TRAVELLANDA OBJAŠNJAVA: Ovo je najbolja alternativa na PUTU DO GRČKE!

Nezapamćene gužve na granicama izavale su potpuni kolaps na pravcima prema Grčkoj! Putnici koji narednih dana idu na letovanje u najomiljenihoj srpskoj destinaciji ne znaju kojim putem da krenu kako bi izbegli saobraćajni pakao.

Pred početak avgusta na saobraćajnicama do mora dolazi do smene turista, pa su gužve neizbežne, zatim, samim tim što je vikend, ljudi više putuju i dodatno stvaraju duge kolone na drumovima i naplatnim rampama, dok u obzir treba uzeti i "Ilindan", praznik koji se slavi u Severnoj Makedoniji 2. avgusta,.

Kako da mnogo brže dođete do Grčke, naročito do Halkidikija, Trakije i Paralije, za Kurir savetuje Miloš Jovović, direktor turističke agencije Travelland. On objašnjava da su putevi preko ističnih destinacija mnogo prohodniji.

- Potrebno je koristiti smer Dimitrovgrad i Prohor Pčinski. Danas su putnici štedeli više od 3 sata, ukoliko su se odlučili za ovaj smer. Smer je Niš - Pirot - Dimitrovgead, prelaz preko Gradine. Ove pravce ljudi su koristili i pre desetak godina prilikom krize u Kumanovu - objašnjava Jovović, direktor Travellanda, agencije koja godinama vlada kada je reč o destinacijama u Grčkoj.

Takođe, ukoliko idete iz Makedonije u Grčku, ili obratno, bolje je koristiti prelaz Dorjan.

(Kurir.rs)