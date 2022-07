ČUDO NEVIĐENO NA PLAŽI U GRČKOJ! Ronilac 4 sata USTA NA USTA davao veštačko disanje kornjači! VIDEO

Nesvakidašnja scena spasavanja kornjače dogodila se nedavno na plaži Grenadi na Rodosu.

Morska kornjača se uplela u užad na dnu mora, a prema objavama na društvenim mrežama, odmah pozvan iskusni ronilac Giorgos koji je započeo akciju spasavanja.

- Po dolasku, ronilac Giorgos je shvatio da je životinja zarobljena i osuđena na srmt. Zaronio je u more, presekao konopce i sa njom doplivao do obale. Tada je počela borba za život nemoćne životinje. - objavila je Ana Nikolić, administrator grupe Live from Greece.

U spasavanje su se uključili i deca i kupači sa plaže koji su polivali kornjači i čak je zaštitili sa suncobranom. Međutim bilo je neophodno da joj se da veštačko disanje, što je Giorgos uradio bez razmišljanja.

- On je primenio tehniku disanja "usta na usta", tj. usta na nozdrve. Uporno je to radio čak četiri sata je uporno duvao vazduh u nozdrve životinje. Opet i opet pred meštanima, kupačima i mnogobrojnom decom - napisala je Nikolićeva.

Čini se da je bilo jako napeto, budući da se mnogo ljudi okupilo, neki su i pomagali tokom ovog procesa u nastojanju da spasu život ove morske životinje.

- I onda se dogodilo čudo! Nakon četiri sata upornosti, kornjača se povratila i videli smo je kako pliva u plavom moru Genadija. Čestitamo našem Giorgosu, Arhelonu i svima, svi smo doživeli trenutke strepnje i prelep osećaj u našim dušama - prenela je reči vođe zajednice Genadios, Stavrosa Akurisa, Nikolićeva.

Kornjača nije odmah zaplivala već su je mazili i polivali vodom, dok se nije adaptirala.

Kurir.rs