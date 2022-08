DANAS SUNČANO I TOPLIJE: Upaljen meteo alarm zbog ekstremno visoke temperature! U ovaj deo Srbije STIŽE PLJUSAK

U Srbiji će danas biti sunčano i malo toplije uz postepeno naoblačenje koje će na jugozapadu posle podne usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od 12 do 19, a najviša dnevna od 29 do 32 stepena. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severni, uveče u slabljenju.

U Beogradu će takodje biti sunčano i malo toplije uz dnevni razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura biće oko 19, a najviša dnevna oko 31 stepen.

Upaljen meteo alarm

Žuti meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura na snazi je na području istočne Srbije. To znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavljeno je na zvaničnom sajtu RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U utorak nakon svežeg i prijatnog jutra, tokom dana duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka i bez velike vrućine. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 10°C do 18°C, a maksimalna od 29°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 25°C.

Od srede sunčano i sve toplije uz vrućinu u drugoj polovini iduće sedmice, kada će temperature ponovo biti iznad 35°C.

