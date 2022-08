PAKAO NA GRANIČNIM PRELAZIMA! Veliki zastoji širom Srbije, evo gde se najduže čeka! (FOTO)

Prema informacijama Uprave granične policije u 13.15 sati, na Horgoš, na izlazu, zadržavanje za putnička motorna vozila je 120, a na ulazu 60 minuta, kao i na Kelebiji na izlazu.

Na prelazu Bački Vinogradi, na izlazu, zadržavanje za putnička motorna vozila je 60 minuta, na Gradini, na ulazu 30, a na izlazu 60 minuta, saopštili su Putevi Srbije.

Na Preševu, na izlazu, vozila čekaju 60, a na ulazu 70 minuta, dok se na prelazu Gostun, na izlazu, čeka 30 minuta, kao i na Jabuci i na Špiljani, na ulazu, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Preševo ulaz foto: Printscreen/AMSS kamere

Na Batrovcima, na ulazu, zadržavanje za putnička motorna vozila je 90 minuta, a na izlazu 180 minuta, na Šid, i na ulazu i na izlazu 60 minuta, dok se u Sremskoj Rači, na ulazu čeka 30 minuta.

batrovci ulaz foto: Printscreen/AMSS kamere

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

batrovci izlaz foto: Printscreen/AMSS kamere

Na naplatnoj stanici Vrbas, na naplati, iz pravca Beograda, zadržavanje vozila je 15 minuta. Na ostalim naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Na auto- putu E-75, radovi na pojačanom održavanju mosta preko Južne Morave (Moravski most), do 1. septembra. Za saobraćaj zatvorena zaustavna traka iz smera Leskovca ka Nišu, saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom.

Auto-put E-70, u zoni petlje Sremska Mitrovica, radovi na zameni zaštitne žičane ograde u putnom pojasu do 10. avgusta, u toku svetlog dela dana, za saobraćaj zatvorena zaustavna traka u dužini od 400 m.

Auto-put E-75, od petlje Pojate do petlje Paraćin, radovi na pojačanom održavanju puta do 15. septembra. Za saobraćaj zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu i saobraćaj se odvija dvosmerno u suprotnoj kolovoznoj traci, ka Nišu.

Bački Breg -Sombor sa obilaznicom oko Sombora, radovi na rehabilitaciji puta do 31. avgusta od 7 do 16 časova uz naizmenično propuštanje vozila. Vršac - Vatin, radovi na rehabilitaciji puta, do 31. avgusta u toku svetlog dela dana, uz naizmenično propuštanje vozila.

(Kurir.rs)