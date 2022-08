SA GROBLJA MI DONEO SPOMENIK! Ispovest žene koja ima problem sa komšijom: Našla sam dlake ispred vrata i druge ritualne predmete

Mirjani M. i njenoj majki, komšija, koji je kako ona kaže, sektaš, radi o glavi, a njihove muke počele su nakon što se on doselio.

- Ne mogu da tvrdim da je on, ali se sve dešava u vremenu njegovog doseljenja. Njegovim dolaskom, pogotovo od marta meseca na ovamo, kreće pakao. U dvorištu sam nalazila crne dlake ispred samog ulaza u moj stambeni prostor, videla sam dlake, koje su bile tik da ih nagazim. Međutim, moj otac je tada bio živ, i pitao me zašto ne idem napred, a on mi je rekao da su ili od konja ili svinje. On mi je lično pretio 22. maja, jer me je snimao nekom kamerom... On ima i svinje, a njegove svinje i konj mi dolaze u dvorište, jedu povrće... Doneo mi je i spomenik sa groblja tu - ispričala žena.

Kako je dodala, zbog njegovih životinja je ostala bez bašte. Mirjana kaže da pomenuti čovek ima još jedan sukob sa komšijama pored.

Šaman Nedeljko Dražić istakao je za Novo vikend jutro na televiziji Pink da svako ko ode na groblje sa negativnom voljom, neće dobro proći. Tog će neko ubiti, dodaje Dražić.

- Ne može sa groba da se uzima. Spomenik je da se nasloniš na njega, a ne da ga uzimaš - priča Dražić.

Jasna Jojić ističe da je ova situacija prisutna od davnina, i deluje da je ova, jedna od takvih situacija, gde je došlo do magijskog revanša.

- U pitanju je zaplašivanje. On pokušava da naudi njoj i njenoj porodici. Ti neki magijski obredi iz stare Srbije su poznati po zakopavanju jaja, dlaka, igala... Nemoralni su pre svega, i čini se da mogu da dovedu do raznih situacija, neprijatnih - kaže Jojić.

(Kurir.rs/Pink)