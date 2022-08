UPALJEN CRVENI METEO ALARM! Danas do 39 stepeni, a onda sledi potpuni PREOKRET! Ovde prvo stiže nevreme

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom do 39 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne u jugozapadnim krajevima pljuskovi sa grmljavinom.

Uveče i tokom noći naoblačenje sa kišom, pljuskovima sa grmljavinom i kratkotrajnim vremenskim nepogodama praćenih gradom i jakim vetrom u zapadnim delovima zemlje.

Vetar slab i umeren, na severu povremeno i jak jugoistočni uveče u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 stepeni na jugu do 25 na severu, a najviša od 36 do 39 stepeni.

U Beogradu danas sunčano i veoma toplo vreme. Uveče i tokom noći naoblačenje sa kišom ili lokalnim pljuskom sa grmljavinom.

Vetar slab do umeren jugoistočni, tokom noći u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura oko 25, a najviša oko 37 stepeni.

Upozorenje na visoke temperature i vremenske nepogode

foto: Printscreen/RHMZ

Od petka uveče do kraja sedmice na području Srbije očekuje se lokalna pojava vremenskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom. U subotu i nedelјu plјuskovi i grmlјavine mestimično će biti intenzivniji uz količinu kiše veću od 40 mm za 24 h.

foto: Printscreen/RHMZ

Od petka uveče do kraja sedmice na području Beograda povremeno se očekuju plјuskovi i grmlјavine, koji lokalno mogu biti intenzivniji uz pojavu grada i jakog ili olujnog vetra.

Na snazi crveni i narandžasti meteo alarm

U Banatu, Šumadiji, Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na teritoriji Kosova i Metohije na snazi je crveni meteo alarm zbog ekstremno visoke temperature. To znači da je vreme vrlo opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi", navode iz RHMZ-a.

Što se tiče ostalih delova Srbije, upaljen je narandžasti meteo alarm zbog visoke temperature ali i pljuskova i grmljavine, a to znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", saopštio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U subotu svežije i prijatnije vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab severozapadni ili promenljiv, u zoni pljuskova pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 17°C do 22°C, a maksimalna od 28°C na severu Vojvodine do 35°C na krajnjem jugu Srbije. Uveče ponegde kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 17°C do 23°C. U nedelju i prva tri dana iduće sedmice svežije i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Maksimalna temperatura od 23°C do 27°C.

