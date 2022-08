ČEKA NAS KATASTROFALNA SUŠA?! Objavljena velika prognoza za jesen, evo šta kažu meteorolozi

Meteorološki portal AccuWeather objavio je veliku prognozu vremena za jesen, a njihov tim meteorologa kaže da prelaz sa leta na jesen možda neće biti primetan mnogim Evropljanima, s toplim, gotovo suvim vremenom kroz barem deo sezone.

Zapadna Evropa pretrpela je jedan od najintenzivnijih junskih toplotnih talasa dosad, a vrućina se dodatno pojačala u julu.

Zabeležene su najveće ikad izmerene temperature od Portugala do Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva. Tajler Rojs, viši meteorolog koji godinama prognozira vreme širom Evrope, očekuje da će topliji uslovi od normalnih i dalje biti trend širom zapadne i središnje Evrope tokom velikog dela jeseni, prenosi Večernji list.

Suša foto: Rui Vale de Sousa / Panthermedia / Profimedia

- Generalno, sezona će biti topla i biće to spor prelaz prema normalnim temperaturama - rekao je Rojs. Očekuje se da će dominantno područje visokog pritiska, koje je dovelo do ekstremnih toplotnih talasa ovog leta, ostati čvrsto na svom mestu tokom prvog dela jeseni. To znači da će temperature u proseku biti 1 do 2 stepena veće od uobičajenih u većem delu zapadne i srednje Evrope.

Stručnjaci kažu da će letnja vrućina i nastavak toplotnog talasa u jesen imati uticaj na jesenje lišće u celom regionu. Rojs je istakao da će drveće verovatno izgubiti lišće ranije nego što je uobičajeno, a jesenje boje će generalno biti manje jarke.

suša foto: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Meteorolozi AccuWeathera kažu da izgledi za raširene padavine koje bi sprečile sušu u regionima koje su najviše pogođeni nisu obećavajući. Vreme će biti suvlje od uobičajenog u zoni od Pirenejskog poluostrva do Francuske, Italije, pa čak i na severu do južnih delova Ujedinjenog Kraljevstva.

Ovo bi mogla biti najgora suša za južnu Englesku, Francusku i Nemačku u decenijama, rekao je Rojs.

Dugotrajna suša nastaviće da stvara probleme za snabdevanje hranom i vodom, kao i prevoz robe širom Evrope zbog izuzetno niskih vodostaja reka.

Poljoprivreda će takođe pretrpeti udarac. Sezona šumskih požara, koja obično jenjava u septembru i početkom oktobra na jugu, verovatno će se nastaviti, objasnio je viši meteorolog AccuWeathera Alan Repert.

Područja koja su pošteđena povećanog rizika od požara biće malo na celom kontinentu, posebno u ranoj jeseni, ali, kako je istakla meteorolog AccuWeathera Alisa Smitmajer, postoji jedan region koji bi mogao da ima manji rizik od šumskih požara.

- U baltičkim zemljama palo je više padavina u proteklih nekoliko meseci nego u većem delu ostatka Evrope. Što se tiče šumskih požara, u poređenju sa ostatkom kontinenta, možda su na sigurnijem mestu, rekla je ona.

šumski požari foto: JORGE GUERRERO / AFP / Profimedia

Očekuje se da će se neki od najrazličitijih vremenskih uslova jesenje sezone događati nad jugoistočnim delovima kontinenta, uključujući Grčku i ostatak Balkana.

Rojs očekuje da će u ranom delu jeseni biti nekoliko toplotnih talasa pre nego što dođu promene u vremenskom obrascu.

- Ova područja bi mogla da zabeleže porast padavina do druge polovine sezone, rekao je Rojs.

- Ako se nastavi natprosečno toplo vreme, a temperatura vode ostane visoka, mogu se povećati šanse da se kasnije tokom sezone formira "medigan", kaže Rojs.

Naime, izraz "medigan" kombinacija je reči "Mediteran" i "uragan" i odnosi se na netropsku oluju koja se hrani toplim vodama Sredozemnog mora. Medigan može proizvesti jake vetrove i jaku kišu što je slično drugim tropskim olujama.

- Ovaj scenario, ako se bude odvijao, mogao bi biti jedina nada ovog dela Evrope za bilo kakvo olakšanje od uporne suše. Ako se ovaj scenario ne odvije, suša u južnoj Francuskoj, Italiji i na Balkanu potrajaće do dugo u jesen, rekao je Rojs.

Kurir.rs/Večernji