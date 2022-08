SRBIN POSLE 12 GODINA ŽIVOTA U AMERICI ZAKUKAO: Svi bi da beže iz Srbije, ja bih nazad u nju! Snašao sam se ovde ali...

Poznato je da su stanovnici Balkana rasuti po celom svetu, trend iseljavanja je veliki, ali ima i onih koji se rado vraćaju u svoju domovinu.

O tome svedoči i priča jednog Srbina koji više od decenije živi u Americi. Otišao je, kaže, na četiri meseca planirajući da zaradi novac i vrati se u svoju zemlju dok je još u dvadesetima, međutim, tek 12 godina kasnije, ozbiljno razmišlja o ideji da se vrati u svoju zemlju.

"Otišao sam iz Srbije za Sjedinjene Američke Države pre 12 godina. Na četiri meseca. Otišao sam kada sam bio u super godinama i stvarno živeo život super. Nisam imao ništa bahato, ali nam nije ni falilo. Srednje pristojno. Odem u Ameriku na četiri meseca da se vratim sa kintom više i budem još više kul sa 20 godina jer sam jelte bio u Sjedinjenim Državama i evo... I dalje sam tu. Ukratko, oženim se usput predivnom ženom, iz Srbije došla isto posle par godina, znamo se od ranije. Dođe i ona, dobijemo četvoro predivne dece i normala postane nekako život u Americi. E sad, ja sam počeo jaku veliku želju da dobijam da se vratim u zadnje vreme. Snašao sam se ovde bolje nego što sam mislio da ću i ostao mnogo duže nego što sam mislio da ću. Znači ispunio oba kriterijuma neka ta "idem da se snađem pa da se vratim", napisao je on na Reditu i potražio savet od ostalih korisnika.

U poslednjih 10 i više godina, piše on, postao je zreliji, dobio mališane o kojima treba da razmišlja, a o političkoj situaciji ovde nije mnogo brinuo, sve do sada.

"E sad, zanima me da čujem od ljudi koji bi da beže iz Srbije, da li je novac jedina stvar zbog koje bi išli i da li ukoliko imate dovoljno o tome ne bi razmišljali. I drugo, ljudi kojima nije razlog to samo, zbog čega toliko želite da idete? A i najviše me zanimaju ovi treći, mišljenje ljudi koji ne žele da idu igde i zaista im je lepo i zadovoljni su životom u Srbiji", zaključio je on.

Mnogi su mu poručili da smatraju da ne bi trebalo da se vraća iz raznih razloga, neki mu savetuju da eventualno pokuša da tri ili četiri meseca provede ovde pa tek onda da donese konačnu odluku.

"Prijatelju, sedi tamo gde si sad i živi život i ne glupiraj se"

"90 posto ljudi idu zbog para i posla verujem. Kao što je neko rekao, dođi na odmor par meseci, vidi kako je pa tek onda odluči. Ne bih preporučio Srbiju ako već nemaš finansijski plan rešen, nije ovde toliko slobodno tržište kao u Americi, a i nema posla da biraš. Sa pozitivne strane, decu možeš da izvedeš na put mnogo jeftinije. Pare uglavnom rešavaju dosta toga negativnog", "Otišao sam u Ameriku zbog novca i napredovanja u poslu. Živim u Čikagu 4 godine, imam super posao i lep život i isto je i mene krenula da vuče Srbija nazad. Čekam pasoš sledeće godine pa ću polako da odlučim. Slušajući društvo na ovu temu, više bi se isplatila Evropa, da si barem bliži Srbiji, ako ne možeš da zadržiš posao ili sličan standard koji imaš sada", "Dođi na tri-četiri meseca. Taman da vidiš kako je i odmah ćeš poželeti da se vratiš", "Razumem te. Ja sam 29 godina u inostranstvu, dolazim skoro svake godine i tih par nedelja mi je dovoljno da prestane da me vuče dole. Nekada moraš da središ ličnu kartu ili tako nešto pa vidiš kako je grozna administracija. Ima isto puno primitivaca i bahatih ljudi. Pare mogu da ti reše deo problema, ali ne sve. Oronule fasade, prljavština, bahati vozači, kafići u kojima celu noć trešti muzika (a policija ne može ništa da uradi) itd... bolje ostani", savetovali su jedni.

Među komentatorima su se javili povratnici iz inostranstva, opisujući svoja iskustva.

"Brate ja isto posao, posle godinu i po se skontao da mi dolazi ta granica, ili idem dalje i ne vraćam se nikad jer naprosto te uvuče ili se vraćam. I ja odabrao da se vratim. Ono što ćeš videti kad sletiš ovamo biće šok koji će trajati barem 365 dana, posle toga krećeš život ispočetka. E sad ako imaš lovu da počneš nešto ovamo, duša će ti tvoja biti zahvalna, i deca jednog dana al tek kad napune 25-6, al ako nemaš - ne vraćaj se NIKAD! osim turistički ako papire dobiješ", "Ja se takođe vraćam u Srbiju iz Kanade u sledećih godinu ili dve. Ljudi koji su uvek živeli jedino u Srbiji ne znaju baš šta je sve dobro u našoj državi. Ljudi koji žive preko dugo vremena ne znaju kako treba sve negativne aspekte života u Srbiji. Stvar je u tome što je to tvoja lična odluka, koje bitke ćeš da vodiš i šta su ti prioriteti. Niko to ne može odlučiti za tebe, moguće je biti srećan i nesrećan i tamo i ovamo", pišu.

Ubrzo su se javili i korisnici koji i dalje žive u Srbiji, ali imaju želju da je napuste, nabrajajući manjkavosti života u našoj zemlji, ali i ovi drugi koji ni ne pomišljaju da odu iz nje.

"Nemam nikakav ekonomski razlog za odlazak. Sasvim lepo se na tom polju snalazim i u Srbiji. Meni jednostavno smeta srpsko društvo, mentalitet, zagađenost vazduha, korupcija i prevara na sve strane, itd. Jednostavno kao čovek se pronalazim na drugim mestima", "Živim u manjem mestu u Srbiji, muž i ja imamo fin posao, možemo sebi da priuštimo putovanja, izlaske i lepe stvari. Imamo hobije, održavamo malu baštu, svaki drugi treći vikend idemo negde u zezanje. Družimo se sa ljudima koje volimo, hejtere izbegavamo, i košmarna mi je misao da živim u tuđoj zemlji, među tuđim ljudima, bez dragih prijatelja i porodice", neki su od komentara.

"Da imam i mesečnu platu od 5.000 evra, opet bih želeo da napustim Srbiju", "Najveću uslugu koju mogu da učinim za svoju decu je da im obezbedim da ne žive ovde. Nemoj im to raditi", "Ja sam lično uvek bio na granici da idem, ali se snašao kod nas pa nikad nisam imao taj finansije momenat. Sad se ponovo razmisljam da bežim čisto da dobijemo porodično još nege papire, jer ovde ne mogu garantovati detetu neku stabilnost na duže staze", "Evo ja sam taj treći. Nikad nisam želeo da idem odavde, pa sam zato i tražio neki posao sa kojim mogu da imam dobar život ovde. Kad imas dovoljno para možeš da živiš lepo ovde i da imaš minimalno ineterakcija i sa politikom i sa državom. Ali treba imati na umu da pored toga treba da ti odgovara mentalitet ljudi ovde i da treba da razumeš kako se stvari ovde rade. Ako ti je sve to ok, ovde mozes imati baš lep život", pisali su ostali.

(Kurir.rs)