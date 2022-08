JOŠ JEDNO HITNO UPOZORENJE RHMZ-A: U narednih sat vremena ovom gradu preti jaka oluja! Pljuskovi, grmljavina i grad ŠIROM SRBIJE

Republički hidrometeorološki zavod izdao je novo hitno upozorenje na vremenske nepogode koje se očekuju u Beogradu i okolini, kao i u Banatu, te da će samo na istoku zemlje biti suvo.

"Jaka konvektivna oblačnost na području Pešterske visoravni u narednih sat vremena uslovlјavaće intenzivne plјuskove sa grmlјavinom, grad i lokalno jak vetar. Ova padavinska zona u južnoj struji premeštaće se na sever, ka području Nove Varoši i Ivanjice", navodi se u hitnom upozorenju RHMZ-a.

"Do kraja dana nestabilno sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom. Pri intenzivnim grmlјavinskim procesima očekuju se obilne padavine za kratak vremenski period, grad, kratkotrajno i jak i olujni vetar", najavio je RHMZ.

Beograd je još rano jutros pogodilo nevreme, a slično je bilo i u drugim delovima Srbije.

Pljusak praćen grmljavinom i vetrom zahvatio je Beograd nešto posle šest sati. Pojedini delovi prestonice su ostali bez struje. Grom je pogodio i jedan splav u prestonici koji je potom potpuno izgoreo.

U Kisaču je padao grad veličine oraha, dok su olujni vetar i kiša na autoputu Novi Sad-Subotica omeli vozače zbog smanjene vidljivosti i mokrog kolovoza.

Nevreme je najviše pogodilo sever zemlje, počevši od Bečeja, pa do Vrbasa i Crvenke gde je vetar čupao drveće, pa su tako stradala i putnička vozila.

Sutra oblačno sa kišom i grmljavinom

U Srbiji će sutra biti oblačno i svežije vreme sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuje i grad, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni Celzijusa, najviša 23 do 27. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni.

U Beogradu oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom povremeno. Temperatura od oko 19 do oko 25 stepeni Celzijusa. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni.

U narednih sedam dana u Srbiji će biti promenljivo i svežije vreme sa čestim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura u većini mesta od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Od petka suvo i toplije.

