ITALIJANSKI DIZNILEND ĆE VAM ŽIVOT OKRENUTI NAOPAČKE! Od CENA boli glava, ali zabava je zagarantovana! (FOTO, VIDEO)

Postoje ljudi u Srbiji kojima su letovanja na moru preko glave, umorni od svakodnevice i prženja na suncu, spremni su da se odreknu ekskluzivnih destinacija i svoj novac ulože u obilazak najvećeg rolerkostera u Italiji.

Ako volite posetu parku i zavisni ste od adrenalina i finansije vam to dozvoljavaju, imaćete priliku da doživite i uživate u aktivnostima koje ovo mesto pruža. Nalazi se na pola puta između Venecije i Milana, blizu Verone i pokraj jezera Lido di Garda, po kome je ovaj luna-park i dobio ime. Gardaland je osmi park po posećenosti u Evropi. Svake godine kroz park prođe tri miliona posetilaca.

Cena jednodnevnih ulaznica Gardaland za jednu osobu 44 Porodične ulaznice za tri osobe 85 Za četiri osobe 115 Za pet osoba 150 Gardaland + Si lajf (akvarijum) 53 Gardaland + Parko natura viva (safari) 76 Deca niža od jednog metra ulaze besplatno Parking 6 * Cene izražene u evrima

Tri zone

Park je otvoren tokom cele godine, s tim što je u toku jeseni i zime otvoren samo vikendom i praznicima. Takođe, ima dosta vodenih vožnji, kao i veliki akva-park, koji ne treba propustiti, pa je zato najbolje vreme za obilazak Gardalanda od aprila do oktobra. Radno vreme samog parka promenljivo je tokom godine, generalno od 10 do 18 sati, dok leti radi do ponoći, a zimi do 17 časova.

Park je podeljen u tri zone, u zavisnosti od uzrasta i visine dece, ali i od adrenalinskog užitka. Veoma je bitno napomenuti da ovaj park nije samo za decu već i za odrasle koji žele bar na trenutak da se osete kao u detinjstvu.

Zaštitni znak i jedna od atrakcija namenjena isključivo ljubiteljima adrenalina jeste rolerkoster pod nazivom "Blu tornado". Reč je o jednom od najbržih tobogana u parku, na kojem se juri preko 80 km/h, pri čemu se tokom vožnje konstantno okrećete ukrug i osećate lažne sudare s tlom. Takođe, rolerkoster koji ne smete propustiti je "Mamut", jer će vas ovaj "voz smrti" ostaviti bez daha i ispuniti ogromnom količinom adrenalina, tako da nemojte da vas zavara na prvi pogled bezazlena atrakcija.

Ne nosite torbe i hranu Zabranjeno je unositi hranu u park, a u samom parku je to poprilično skupo za naše standarde. Ukoliko želite da izbegnete dugo čekanje na atrakcije, kupite dodatnu "ekspres kartu" od 20 evra koja važi za pet vožnji. Imajte na umu da se na atrakcije ne mogu nositi torbe (osim onih koje se vežu oko struka).

Dečje carstvo

Deo parka je ipak posvećen vrsti ne tako napetih rolerkostera (vozić, brodić), koji vas vode kroz odličnu scenografiju i povremeno rashlađuju mlazovima vode. Neki primer atrakcija koje se tamo nalaze su beg od duhova sa gusarskog broda, akcije spasavanja helikopterom u Kaliforniji ili spasavanje žive glave kroz izgubljenu civilizaciju Atlantidu.

Naravno da je širok asortiman ponude i za decu, koja će, pored vožnji, moći da uživaju u predstavama, kao i druženju sa maskotama iz najpopularnijih crtanih filmova. Dečje carstvo prostire se na 11.000 kvadratnih metara, u njemu se nalaze tobogani i vožnje prilagođene dečjem uzrastu, kao i vozić koji će ih odvesti pravo u svet igračaka.

Odmah pored Gardalanda nalazi se i podvodni svet "Si lajf", u kojem ćete moći da uživate i vidite veliki broj morskih stvorenja koja se nalaze u providnom podvodnom tunelu gde raže i ajkule plivaju iznad vaših glava.

Takođe, u blizini ovog zabavnog parka nalazi se safari, kao i filmski studio "Muvilend studios", koji je uređen po najpopularnijim filmovima, sa dosta rolerkostera i restorana. Ako se na kraju odlučite za opciju safari, imaćete priliku da se vozite svojim kolima, a da pored vas prolaze životinje puštene na slobodu. Obavezno ih pustite da prođu, one imaju prvenstvo prolaza!

