PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM I DANAS: Upaljen meteo alarm! Temperatura do 28 stepeni, evo kada prestaju padavine

U Srbiji će danas biti oblačno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura od 15 do 20, najviša od 24 do 28 stepeni. Vetar slab do umeren.

U Beogradu oblačno, povremeno s kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura oko 18, najviša oko 25 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

Biometeorološki uticaj relativno je povoljan za većinu hroničnih bolesnika, a izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim i disajnim problemima. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i poremećaj sna.

Meteorolozi najavili kišu i za danas

Prema poslednjoj najavi koja je objavljena na zvaničnom sajtu RHMZ-a, još jedan kišni dan je pred nama.

foto: Printscreen/RHMZ

"Tokom jutra u Srbiji oblačno, na severu mestimično sa slabom kišom. Na području Beograda slaba kiša", stoji u najavi RHMZ-a.

Upaljen žuti meteo alarm

Na celoj teritoriji Srbije danas je na snazi žuti meteo alarm zbog pljuskova i grmljavine, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navode iz RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U četvrtak sve toplije uz razvoj slabe prolazne oblačnosti uz duže sunčane periode tokom dana sa vrlo malom šansom za slabu prolaznu kišu. Vetar slab severni i severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 20°C, a maksimalna od 27°C do 29°C. Uveče suvo. U petak još malo toplije i pretežno sunčano. Samo na jugu, jugoistoku i delom u centralnim predelima uz razvoj slabe do umerene prolazne oblačnosti tokom dana sa šansom za kišu ili kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom popodne i predveče na tom području. Za vikend i početkom naredne sedmice u svim predelima sunčano i vrlo toplo sa temperaturama malo iznad 30°C.

(Kurir.rs)