KIŠE SMO POSLALI U GRČKU! Meteorolog otkriva prognozu vremena do kraja meseca, vraćaju se vrućine

Nakon što je Srbiji prethodnih dana doneo veoma obilne padavine i osveženje, ali i prekinuo dugotrajnu sušu, visinski ciklon izmestio se svojim centrom iznad Grčke. U Grčkoj do petka veoma obilni pljuskovi i grmljavinske oluje, ali i opasnost od poplava i bujica, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Srbija i naše područje još od vikenda su pod uticajem visinskog ciklona. Njegov centar nalazio se iznad Jadranskog mora, pa je Srbija bila u njegovom prednjem delu, pa je preovladavalo južno visinsko strujanje, dok je u prizemlju preovladavao slab severozapadni vetar. Ovaj ciklon sadržao je velike količine vlage, pa je u Srbiji konačno prekinuta dugotrajna suša, jer je u proteklih 5 dana palo u većem delu zemlje od 20 do 80 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više.

Dakle, u proteklih 5 dana palo je kiše koliko u proseku padne za ceo avgust, a bilo je lokacija gde je za 12 sati palo kiše koliko u proseku padne za ceo avgust. Ipak, obilne padavine natopile su samo površinski sloj zemlje, zbog čega je lokalno bilo i poplava, dok suvo zemljište nije moglo da prihvati ogromne količine kiše u kratkom vremenskom intervalu, pa su zato dublji slojevi zemljišta i dalji veoma suvi.

Iako je u prethodnih 5 dana bilo obilnih padavina, one su došle veoma kasno za poljoprivredne kulture, koje su pretrpele velike posledice, naročito kukuruz, čiji će prinos ove sezone biti prepolovljen, a negde se očekuju i stoprocentna podbacivanja roda.

Obilne kiše došle su kao kap u moru rekama, jer da bi se popravila situacija veoma niskog vodostaja na Savi i Dunavi, potrebna je dugotrajna kiša umerenog intenziteta na širem području sliva ovih reka, a to je na području centralne Evrope. Položaj ciklona bio je takav, da su se oblačni i padavinski sistemi kretali nad Srbijom u južnoj i jugoistočnoj visinskoj struji prema severu i severozapadu, jer su kretanja u ciklonima kružnog kretanja oko centra, u suprotnom smeru kazaljke na satu. Južna strujanja donela su i čestice peska iz Sahare, pa je nad Srbijom padala prljava, tj. obojena kiša koja je sadržala pustinjske čestice, a što je najbolje vidljivo na vozilima.

Visinski ciklon doneo je i znatno svežije i ugodnije vreme, pa su u pojedinim predelima Srbije i maksimalne temperature jedva prelazile 20-25°C.

Srbija je i dalje pod uticajem ovog visinskog ciklona, ali njegov centar danas se pomerio južnije, tačnije iznad Grčke.

Njegov položaj je takav da nam sada oblačni i ređi padavinski sistemi dolaze sa istoka i severoistoka, dok su Grčku zahvatile veoma obilne padavine i oluje.

Oluje i u popularnim grčkim turističkim mestima

Širom Grčke do kraja dana, tokom četvrtka i petka pod uticajem visinskog ciklona očekuju se veoma obilni pljuskovi sa grmljavinom, a biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom i olujnim vetrovima. Obilnijih padavina i oluja može biti i na širem području Soluna i Atine, ali i na popularnim turističkim mestima i na brojnim ostrvima. Očekuje se da ukupno padne od 20 do 80 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i preko 100 litara, što su padavine koje padnu za mesec-dva u ovom delu godine, jer se Grčka odlikuje veoma suvim letnjim mesecima. Postojaće opasnost od poplava i bujica, a ima uslova da se ponegde formiraju i morske pijavice, a u prilog tome ići će i veoma visoke temperature mora od 25 do 28°C.

Dakle, na području Grčke sve do petka uveče se preporučuje ogroman oprez zbog opasnosti od obilnih padavina, grmljavinskih oluja, poplava i bujica, a ovaj sistem mogao bi doneti vremenske nevolje i širem području Severne Makedonije.

Od petka uveče uticaj visinskog ciklona će slabiti i on će se izmestiti ka istoku i dalje slabiti, tako da se stabilizacija vremena u Grčkoj očekuje od subote. Do tada će i temperature biti uglavnom ispod 30°C, a kada se od vikenda bude vratilo sunčano i letnje vreme, očeuju se temperature od preko 30°C, sledeće sedmice i preko 35°C, a nestabilnosti i pljuskovi sa grmljavinom biće rezervisani samo za planinski deo Grčke.

Narednih dana u Srbiji toplije i sunčanije

Zbog udaljavanja centra ciklona dalje od Srbije iznad Grčke, u Srbiji narednih dana postepena stabilizacija vremena, dosta toplije i sunčanije, ali zbog njegovog oslabljenog uticaja i dalje se ponegde očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, u četvrtak ponegde, a u petak uglavnom posle podne u južnim i centralnim predelima Srbije. Već od sutra maksimalna temperatura u Srbiji oko 30°C, a još sunčanije biće tokom vikenda, dok se u nedelju pljuskovi sa grmljavinom očekuju samo na zapadu i jugozapadu Srbiije.

Dakle, do kraja avgusta u Srbiji se očekuje prijatno letnje vreme, toplo, ali bez ekstremnih vrućina, iako će temperature biti nešto iznad prosečnih vrednosti za kraj avgusta. Najtopliji deo leta sada je već uveliko iza nas, a sledeće prolazno osveženje sa prolaznim padavinama očekuje nas početkom septembra.

