CRNA STATISTIKA! ZA 6 MESECI U SRBIJI DVOSTRUKO VIŠE UMRLIH NEGO ROĐENIH: Ekspert upozorava da gubimo svoje stanovništvo

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku od januara do juna ove godine broj živorođenih u Srbiji iznosio samo 29.334, dok je u istom periodu umrlo više nego dvostruko – 60.346.

Prof. dr Vasić sa katedre za demografiju, ističe da od 1920. godine ni jedna generacija žena nije obezbedila prostu reprodukciju, što znači da nije rodila više od dvoje dece u proseku.

- Negativne tendencije su stare u Srbiji već 100 godina, demografi upozoravaju dugo na to. Ni jedna generacija žena nakon 1920. godine nije obezbedila prostu reprodukciju, što znači da nije rodila više od dvoje dece u proseku. Situacija nije tako jednostavna, postoji dosta zemalja koje uvode razne mere kako bi postakle reprodukciju. Do sada su pozitivni primeri bili u Švedskoj. Preferencije prema fertilitetu se sa rastom životnog standarda smanjuju. Rusi su brzo dobili određene rezultate, ali potrebno je da prođe neki period da bi se pokazalo da su mere urodile plodom. Izvesno je da makar narednih 70-100 godina ne postoji opasnost za stanovništvo Srbije. Ti trendovi smrtnosti su rezultat vanrednih okolnosti i povećali su razliku između umrlih i živih. Srbija će da gubi svoje stanovništvo u narednim decenijama, to pokazuju istraživanja -

03:27 CRNA STATISTIKA! NA JEDNO ZDRAVOROĐENČE DVE PREMINULE OSOBE: Ekspert upozorava da gubimo svoje stanovništvo

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:51 SAMOZAPOSLENOST DUPLO VEĆA KOD MUŠAKARACA: U preduzetnice odlaze samo najhrabrije, Ana je jedna od njih