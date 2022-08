MRTVU MAJKU 3 DANA DRŽALI U KOMBIJU NA +40 JER NISU IMALI HLADNJAČU: Srpkinji pogrebno preduzeće uzelo 104.000 dinara za SAHRANU!

Mrtvu majku u sanduku su mi držali tri dana u kombiju na plus 40 stepeni, a pogrebno preduzeće "Testamentum", koje je bilo angažovano za transport, prevarilo me je. Uzeli su mi 92.000 dinara plus 12.000 kao kaparu, i to sve bez računa, potpisa i pečata, kaže za Kurir vidno potresena penzionerka Pelka Božić (66) iz Zemuna.

- Majka je preminula 13. jula nakon boravka u jednom domu za stare na Bežanijskoj kosi, gde su prema njoj postupali jako loše, čak su je i tukli. Sahranjena je tek 17. jula u Šišincima, mestu u Vojvodini. Kada sam javila sinu u Nemačkoj da mu je baka preminula, rekao mi je da će on sve organizovati oko sahrane i da će sam naći neko pogrebno preduzeće.

Na internetu je pronašao pogrebno koje radi u centru Beograda i sve ugovorio. S obzirom na to da je majka preminula u domu, odvezena je u Deligradsku. Tada je sa mnom kontaktirao vlasnik pogrebnog jer mu je sin dao broj da se dogovorimo kada da dođu kod mene - priča nam Božićeva.

- Kod mene u stan dolazi jedan od vlasnika preduzeća i traži kaparu. Kod sebe sam imala samo 12.000 i to sam mu dala na ruke. Pošto sam bila skroz pogubljena zbog spremanja sahrane i traženja mamine garderobe, nisam se ni setila da tražim potvrdu ili primerak računa za sebe da sam mu dala kaparu.

Čovek je bio drzak i bezobrazan, kao da hoće da me bije. Pored kapare tražio je još 92.000 dinara. Ona navodi i da je 15. jula otišla po majčino telo u Deligradsku, gde su došli radnici iz pogrebnog i sanduk ubacili u crni kombi.

- Stojim na suncu na onoj vrućini i čekam vozača da se vrati jer je otišao ko zna gde. Nije ga bilo više od pola sata, plašila sam da ne počne da se oseća telo. Sanduk nije bio "zaključan", jer je trebalo da ubacim mamin štap i neke lične stvari. Pitala sam gde je voze do sahrane, gde imaju hladnjače i rekli su mi da je voze na Bežanijsku kosu. Nijedan papir nisam dobila, nikakvu potvrdu, ništa! U međuvremenu im je sin poslao 92.000 dinara i time su dobili ono što su tražili.

Prema njenim tvrdnjama, u nedelju, kada je trebalo da bude sahrana, u dva sata po podne crni kombi je došao mnogo ranije i radnik, koji je stigao sa nekom ženom, samo je hteo da spusti sanduk na grob i ode.

- Međutim, grobari to nisu dozvolili, već su rekli da moraju da sačekaju vreme sahrane. Dolazim ja sa sinom, a majka u onom istom kombiju, opet na plus 40. I mrtvu ženu su maltretirali i sve to vreme vucarali tamo-vamo. Nakon sahrane sam tražila potvrdu da su troškovi poslati Fondu PIO.

Potvrde nema, nema nijednog računa, specifikacije troškova pogrebnih usluga koje sam uredno platila 104.000 dinara. Prevarena sam, a moja majka nije ni bila u hladnjači, već je tri dana bila u kombiju pa je počela da se oseća. Slučaj sam prijavila inspekciji Ministarstva finansija da proveri rad ove firme, a u policiji sam podnela krivičnu prijavu protiv vlasnike tog preduzeća zbog prevare.

Pogrebno preduzeće Nije tačno to što priča Kurir je juče kontaktirao sa pogrebnim preduzećem iz centra Beograda koje Božićeva optužuje, a oni su negirali sve tvrdnje Pelke Božić, kako o nelegalnom uzimanju novca tako i da joj je pokojna majka tri dana bila u sanduku u kombiju na vrućini. - Svi ti navodi da je žena bila tri dana na suncu u kombiju su netačni i van svake pameti. Mi koristimo hladnjače JKP "Pogrebne usluge". Ta žena je psihički nestabilna, a to mi je rekao i njen sin. Vraćena je kapara Pelki Božić kada je sin uplatio novac. Jedina sporna situacija je bila s Fodom PIO jer je rekla da nismo poslali potvrdu. Dobila je sve račune, umrlicu, kopiju lične karte, tekućeg računa i sve je predato u Fond PIO. Još nije dobila tu potvrdu pošto se na nju čeka zbog procedure - rekao nam je Aleksandar Milovanović, jedan od vlasnika pogrebnog preduzeća "Testamentum".

Povodom tvrdnji Pelke Božić Kurir iz MUP-a kažu za Kurir da je krivična prijava prosleđena Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

