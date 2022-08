MOŽE UĆI I U KUĆU: Zastrašujuća munja se pojavila iznad Srbije tokom nevremena NAUKA ZA OVAKO NEŠTO JOŠ NEMA OBJAŠNJENJE (VIDEO)

Neobična munja koja se pojavila tokom nevremena iznad Sremske Mitrovice privukla je pažnju cele Srbije.

Na snimku se može uočiti mala svetlucava loptica koja "skakuće" po nebu. Iako je nekima koji su videli snimak na trenutke delovalo kao da se radi o svicu ipak je u pitanju atmosferska pojava kojom se nauka i dan danas bavi i istražuje.

Radi se o kuglastoj ili loptastoj munji - retkoj pojavi koja se javlja za vreme jakog nevremena.

Meteorolog Nedeljko Todorović navodi da je takva atmosferska pojava retkost i da ju je s obzirom na njenu kratkotrajnost teže uočiti.

- Stvaranje loptaste munje je još malo izučen proces u vazduhu koji je praćen električnim pražnjenjem. Ne znam kako se ponaša u višim atmosferskim slojevima, ali kad se nađe bliže zemlji uglavnom se kreće sporo, a u ređim slučajevima se ubrza. Takva pojava uglavnom traje do 10 sekundi za razliku od obične munje koja traje manje od jedne sekunde - rekao je meteorolog Todorović za Espreso.

Dodaje da je to u stvari koncentracija elektriciteta u jednoj sferi i da taj oblik najviše odgovara "sakupljanju energije".

Na pitanje koliko je opasna i da li postoji pravilo kad će se i gde pojaviti, meteorolog navodi da postoji opasnost ukoliko se nađe u blizini zemljinog tla.

- Pojava nije detaljno istražena pa ne mogu sa sigurnošću da tvrdim u kojim slučajevima će se spustiti toliko nisko da može nekog dovesti u opasnost, ali ako bi se neko našao u njenoj blizini u momentu kad eksplodira posledice mogu biti i fatalne - rekao je Todorović.

Može da uđe i u kuću

Meteorolog je takođe objasnio da postoje slučajevi kad je vrsta munje ulazila kroz domove čiji su prozori ili vrata bili otvoreni u toku nevremena i da u tom slučaju može čak i da izazove požar.

U zavisnosti od toga kojom se brzinom kreće, Todorović savetuje da ukoliko je vidite u svojoj blizini ne pravite nagle pokrete i ne dodirujete metalne predmete, a da se sporije krećete što dalje od nje.

- Radi se o pojavi veličine do maksimalno 30 centimetara prečnika te samo oni koji joj se nalaze u blizini od nekoliko metara mogu da je prepoznaju inače se u daljini vidi kao svetlucava tačka propraćena munjama. Ova pojava može da potraje i do 10 sekundi nakon čega eksplodira oslobađajući se ogromne energije. Prema zabeleženim snimcima očevidaca može se primetiti da se uglavnom kreće paralelno od tla - objasnio je Nedeljko Todorović.

Dodaje i da ne mora poput obične munje da se stvori iz oblaka već da postoji mogućnost da se iznenada materijalizuje na otvorenom prostoru.

- Njihovo "ponašanje" je nepredvidivo. Putanja i brzina leta prkose svakom objašnjenju. Mogu zaobići prepreke sa kojima se suočavaju, drveće, zgrade i građevine ili se mogu u njih "zabiti". Nakon ovog sudara može doći do požara. Ostaje velika misterija šta utiče na putanju njegovog kretanja. Definitivno nije vetar jer se može kretati protiv njega. Nije razlika u atmosferskom fenomenu. To nije ni do ljudi, a ni do drugih živih organizama, jer ponekad može mirno leteti oko njih, a ponekad se "zabiti" u njih što može dovesti dovodi do smrti - zaključio je meteorolog Todorović.

(Kurir.rs/Espreso)