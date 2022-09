ODEM U BOLNICU DA SE ODMORIM! Zbog objave na mrežama osuli PALJBU PO MAJCI TROJE DECE, a evo šta im je ona poručila FOTO

Svakodnevne obaveze i stres nas često dovedu do toga da pomislimo kako “ne možemo više”. Nakon napornog radnog dana, popodnevnog špica, neretko nas kod kuće sačeka još gomila obaveza u vezi sa decom, partnerom, spremanjem hrane, i čišćenjem prostora.

Ipak, iako se neki ljudi lako nose sa tim, nekima u pojedinim trenucima “pukne film”, pa se odluče na nesvakidašnje poteze. To je uradila i jedna majka koja je želela da ostane anonimna, a njena ispovest godinama kruži internetom. Svaki put kada je neko iznova šeruje, postuje – skreće pažnju mnogih majki koje od obaveza često zaborave na sebe, ali i onih koji smatraju da je ovo ponašanje nedolično i sebično.

foto: printskreen

" Samo da vas pozdravim. Ja svake godine odglumim da sam bolesna i odem u bolnicu na odmor. Tokom cele godine mi niko ne pomaže oko dece, na moru se umorim, crknem, ono je sve samo nije odmor. Ja u bolnicu, muž na godišnji odmor i čuva decu", otkrila je žena i dodaje:

"I svekrva mu pomogne, sin joj je. Ja sam snajka, što bi meni pomagala. Meni je bolnica divna. Svake godine spavam svih 14 dana. Usput povadim nalaze i snimim nekad bubrege, nekad stomak, kako kad kažem da me boli. Dobro dođe da me pregledaju. Odmorim dušu, napunim baterije i vratim se kući.

Da me ne napadnete što mužu uzimam godišnji. Pa on ima zimski odmor i letnji. Osudite me, briga me. Ja drugačijeg odmora nemam. Bolnička hrana mi je dobra. Trenutno sam na odeljenju, ovaj put na infektivnoj. Kobajagi povraćam. Ljubim vas, u potpisu majka troje dece", završila je žena svoju ispovest, a mnogi su osuli paljbu i kritikovali ovaj potez.

Pljuštali su razni komentari:

“Sve pohvale za snalažljivost”, “Genijalka”, “Hahahaaa divno!”, “Saglasna sam u potpunosti, svaka čast!”, “Živele majke!”, “Bog joj sreću dao!”, pisali su jedni, a može se pročitati i:

“Jadna žena”, “Tužno” ", "I ja sam se jedino istinski odmorila u životu kad sam bila pet dana u bolnici. Bile su dozvoljene posete, ali mora nešto da se istrpi". "Istina živa. Nikada mi nije bilo lepše nego li pred operaciju. Naspavala sam se kao niko".

Bilo je i duhovitih: "Ali je dobro što menja odeljenja, glupo bi bilo da ide na odmor uvek u isto mesto. Važno je da ne bude monotono odmor".

Bilo je i "nevernih Toma" i onih koji su pobesneli zbog ove objave:

"Živo me interesuje gde kraljica živi, kad u ovoj napaćenoj Srbiji i kad te stvarno nešto boli čekaš snimanje mesecima. Osim što je zabavno, teško da ću da poverujem da se tek tako jednom godišnje „smestiš” na odmor u bolnicu, a o mogućnostima zaraze bolje da ne pričam. I da, ubace te na infektivno, eto onako na reč. Nije se desilo".

"Samo se pitam gdje je prime na ležanje – primjetila je tu “rupu” u priči još jedna žena".

Kurir.rs/Objektiv