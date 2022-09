ZBOG ANDOLA TRAŽILI MI DA LAŽEM KAKO JE ADVOKAT HTEO DA ME OTRUJE! Šljivančanin otkrio kako leče pritvorenike u HAŠKOM ZATVORU

Nižu se kontroverze oko lečenja srpskih pritvorenika u haškom zatvoru Sheveningen. Lista onih koji su se žalili na neadekvatno lečenje je duga, a na kraju svake dijagnoze je potpis istog čoveka, lekara opšte prakse Paulisa Falkea.

Prvi sa čijim su se zdravljem u Hagu igrali bio je bivši srpski predsednik Slobodan Milošević. On se žalio da ga ne leče adekvatno, a odbijen mu je i zahtev da se leči u Rusiji.

Vojislav Šešelj i Goran Hadžić pušteni su da se leče na slobodi, jer je njihova borba sa kancerom bila već u poodmakloj fazi. Hadžić je preminuo godinu dana posle puštanja.

foto: Printscreen Youtube

Poslednji pritvorenik koji se našao na meti neadekvatnog lečenja je Radoslav Brđanin, koji je danas preminuo. On je sa zapaljenjima više organa, oštećenjem jetre i velikom iscrpljenišću iz humanitarnih razloga pušten na prevremenu slobodu iz zatvora u Sheveningenu.

A svakako danas najpoznatiji haški optuženik Ratko Mladić takođe se žalio na lečenje, na kašnjenje terapije ili mu je davana ona koja ne daje rezultate.

Veselin Šljivančanin, bivši oficir JNA i bivši pritvorenik Haškog tribunala, otkrio je kako se pritvorenici leče tokom boravka u haškom zatvoru.

- Verujem da mnogi od tih ljudi koji dođu u taj zatvor, dođu pod velikim stresom. Samim tim se odmah i razboljevaju. Tamo i nema nekog lečenja. Svi se mi žalimo i mnogo je bolje da te negde odvedu nego da budeš u ćeliji. Tamo je postoji jedna ambulanta, lekar i jedna medicinska sestra koja je više kontaktirala sa nama. Šta je zapravo problem? Kada odete u ambulantu, pregled traje kratko. Mada vi nikada ne dobijete rezultat šta je vama lekar rekao. Taj lekar koji je tolike godine tamo verovatno ispunjava te zadatke koji mu ti moćniji zadaju - rekao je Šljivančanin.

foto: Kurir Televizija

Advokat Radoslava Brđanina čak je naveo i da se terapija daje u providnim kesicama i da zatvorenici moraju terapiju da popiju pred čuvarima.

- Ja nikada nisam hteo da primam terapije koje mi propišu. Oni potom dođu i ubeđuju vas da vi te terapije morate da primate. Koristio sam jedan lek od kojih sam dobio neke simptome bolesti i tek kasnije su mi dali drugi lek od kojeg su mi prošli ti simptomi bolesti. Ne kažem da je on radio to namerno, ali sumnjam jer ja nisam dobijao nikakvu kutiju da vidim šta je to. Istina je da ti donesu stražari lek odnosno neku tableticu i stoje dok ti to ne popiješ. Čak ti traže da otvoriš usta da bi videli da li si popio - rekao je Šljivančanin.

foto: EPA

- Jednom mi je ćerka donela andol. Nisam to krio i kada su mi našli muke sam pretrpeo. Naterali su me da lažem da mi je advokat to doneo kako bi me otrovao. Činjenica je da su tamo u tom zatvoru nastradali Srbi i da im je pripisavano sve i svašta- rekao je Šljivančanin.

