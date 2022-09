VULIN NA PREDSTAVLJANJU ZBIRKE PROPISA IZ NADLEŽNOSTI KRIMINALISTIČKE POLICIJE: Zadovoljavanje forme je suština našeg posla

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin prisustvovao je promociji Zbirke propisa iz nadležnosti kriminalističke policije na Кriminalističko- policijskom univerzitetu, gde je poručio da su policiji neophodne zbirke propisa i uputstava, zahvaljujući kojima će greške u radu biti izbegnute, a pravda biti zadovoljena.

- Zadovoljavanje forme je suština našeg posla, inače, u suprotnom, mi postajemo oni protiv kojih se borimo. Nije samo Dostojevski razmišljao o tome u „Zločinu i kazni“, da li se zbog višeg cilja može počiniti zločin, svaki naš policajac je bar jednom u svojoj karijeri pomislio da bi možda trebalo zaobići zakon i proceduru da bi se evidentni i sigurni zločin kaznio kako zaslužuje, jer zbog nečije sitne greške ne može to da uradi. Nema policajca koji to bar nekad u životu nije pomislio. Da se to ne bi dešavalo, da ne bi sve ono u šta verujemo sveli na nivo ološa sa kojim se borimo, potrebne su nam ovakve zbirke i ovakve procedure, u kojim jasno kažemo šta treba raditi da bi bila izbegnuta greška zbog koje će se u nama probuditi taj logični, razumljivi ljudski poriv, da zaobiđemo neko naizgled besmisleno pravilo, da bi se zadovoljila pravda - istakao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji je dodao da je zbirka propisa iz nadležnosti kriminalističke policije važna i značajna za buduće kadrove i pripadnike MUP-a kako ne bi pravili greške u radu zbog kojih pravda neće biti zadovoljena.

- Trudili smo se da poštujemo život, ne da prilagodimo život pravilima, već da pravila prilagodimo životu. Da vi na osnovu vašeg iskustva, vašeg višedecenijskog rada kažete šta i kako treba, šta i kako mora da se radi, da dragoceno iskustvo koje ste imali decenijama možemo sada da predamo onima koji će tek doći. Naša Srbija nema na koga drugog da se osloni, nema od koga drugog da traži pravdu, nema od koga drugog da traži pomoć, samo od nas, takvih kakvi smo, a da bismo bili bolji i vredni nade koju Srbija polaže u svakog od vas, potrebno je da znamo i poštujemo pravila i procedure, da ne pravimo greške, jer pravda neće biti zadovoljena - poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Direktor programa ICITAP u Srbiji Skot Hetfild čestitao je Upravi kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i Кriminalističko-policijskom univerzitetu na napornom radu u stvaranju zbirke o policijskim regulativama i procedurama, poručivši da ova zbirka pruža jasan pravni okvir regulativa koje su primenjive na sve policijske jedinice i aktivnosti koje obavljaju pripadnici MUP-a.

Rektor Кriminalističko-policijskog univerziteta Zoran Đurđević istakao je da je КPU mesto na kome se stvaraju i formiraju budući kadrovi, te da u tom cilju zbirka propisa iz nadležnosti kriminalističke policije ima visok značaj. Rektor Đurđević izrazio je veliku zahvalnost ministru unutrašnjih poslova Aleksandru Vulinu na svemu što čini za unapređenje i razvoj КPU, ali i policijske profesije. Predstavljena zbirka sadrži 16 inoviranih propisa koji se neposredno primenjuju u radu svih organizacionih jedinica UКP-a, a koji su doneti kako bi se dodatno unapredili postojeći operativni, obaveštajni, forenzički i analitički kapaciteti u cilju efikasnog otkrivanja, rasvetljavanja i dokazivanja krivičnih dela, a razlog njihovog donošenja je u potrebi za utvrđivanjem neophodnih standardnih operativnih procedura u radu i za podizanjem kvaliteta vođenja kriminalističkih istraga, kao i u potrebi za racionalnom upotrebom sopstvenih ljudskih, tehničkih i materijalnih resursa.

