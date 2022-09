BAHATI TAKSISTI NA BEOGRADSKOM AERODROMU ODBIJAJU DA VOZE KRATKE TURE: Imaju nove bezobrazne fore EVO ŠTA SVE RADE

Bahatosti taksista na beogradskom aerodromu nema kraja. Naime sada odbijaju da voze kratke destinacije, a imaju i novu praksu, a to je da prave od svojih vozila linijski taksi.

Putnici koji odlaze van naše zemlje avionom ili dolaze u Beograd, najčešće za prevoz do i sa Aerodroma Nikola Tesla, koriste taksi. To jeste najkomforniji, ali i najskuplji oblik prevoza za koji je potrebno izdvojiti od 1.700 do 6.000 dinara, piše Telegraf.

Naravno, pod uslovom da taksistima odgovara destinacija na koju idete. Naime, taksisti na aerodromu jednostavno biraju mušterije, odnosno dužinu vožnje. Tako se dešava da se u jednom trenutku napravi ogromna gužva ispred terminala, što od putnika koji čekaju koga će privoleti da pristane da ih vozi na kraću destinaciju, što od vozila koja međusobno blokiraju put.

To što ste uzeli vaučer u samoj zgradi aerodroma, očigledno ništa ne znači, a upravo bi tzv. vaučer trebalo da spreči nelegalne taksiste da zloupotrebljavaju prilaze aerodroma.

Koliko je cena vožnje Inače, cena vožnje taksijem od Aerodroma do neke adrese u prestonici zavisi od zone, odnosno dela grada iz kojeg idete. Grad je podeljen u šest zona, pa ćete ukoliko idete sa Novog Beograda ili Surčina platiti po najnižoj, a ukoliko idete iz udaljenih prigradskih naselja po najvišoj predviđenoj tarifi. Odnedavno važe i nove, povećanje cene taksi prevoza

"Uredno sam uzeo vaučer, i čekao na red da uđem u taksi, ali je gužva bila ogromna. Kada sam upitao zašto niko nikoga ne vozi, jedan od taksista je ponudio da nas nekoliko zajedno poveze.

"To ti je usput, ovi momci idu do grada". Rekao sam da mi ne odgovara takav način prevoza, da želim komfor koji plaćam, a on je samo otišao dalje. Ista situacija se nekoliko puta ponovila te večeri - vozači taksija zaista vrše anketu na licu mesta i "skupljaju" ljude da ih zajedno prevezu od aerodroma", priča Dragan B. (46).

Prema rečima našeg sagovornika, suludo je plaćati uslugu po jednoj ceni koja je visoka, a da onda tu uslugu i ne dobiješ.

"Bilo je jako kasno, dugo sam putovao, umoran. Sve što želim posle čekanja i kontrola jeste da stignem kući a ne da uzmem vaučer, i onda vučem za rukav i molim da me neko preveze", jada se ovaj Beograđanin.

Da vaučeri ne samo da imaju tarife već imaju i imena koja su im taksisti interno dali nije iznenađenje. Kako smo saznali, takva praksa postoji već neko vreme. Tako, najjeftiniji, onaj do blokova, imenovan je kao "beli vaučer". Njega taksisti mahom odbijaju, koliko god vi uporno mahali njime.

Kurir.rs/Telegraf