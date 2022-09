SVE GAZDA JEZDINE ŽENE I DECA Najstariju ćerku dobio sa 15! Lažirao otmicu tašte, robijao pa završio u bedi NIJE IMAO NI ZA CIGARE

BEOGRAD - Branislav Lainović Dugi, bivši komandant Srpske garde koji je ubijen 2000. godine u Beogradu, za dlaku je izbegao robiju kad ga je Jezdimir Vasiljević, bivši vlasnik Jugoskandik banke, poznat kao gazda Jezda, optužio za otmicu ćerke i članova porodice.

Nakon navodnog kidnapovanja Jezdine supruge Karmele, njihovo dvoje dece i tašte, otmičari su od Vasiljevića za njihovu slobodu, kako se tada šuškalo, tražili milion dolara.

Za ovo krivično delo kasnije su na po 11 godina osuđeni Lainovićeva nekadašnja devojka Dolores Škarica, Miroslav Ružić i Branko Radulović.

Lainoviću je takođe suđeno za otmicu, ali je oslobođen optužbi.

Bivši funkcioner DB Božidar Spasić pre pet godina je za Srpski telegraf ispričao da nije bilo prave otmice članova Jezdine porodice, te da nije isključeno ni da ju je on lažirao.

- Jezda je u to vreme počeo da propada i vrlo je verovatno da je fingirao otmicu i da ju je dogovarao s nekim. Opšte je poznato da je on bio povezan s kriminalnim podzemljem. Mislim da je ta otmica bila lažirana da bi bilo predstavljeno kao da su mu otete pare, a koje je on ustvari potrošio na neke svoje potrebe - rekao je tada kaže Spasić.

Lainović je svojevremeno u intervjuu novinarki Duški Jovanić tvrdio da je on u stvari odgovarao Radulovića i Ružića da otmu Jezdinu porodicu.

Jezdina Herc mašina?! Početkom 1993. Vasiljević je tvrdio da je Srbiju, u krvavom građanskom ratu koji se vodio devedesetih opskrbio "herc mašinom" koja navodno ubija ljude putem telefona emitovanjem jakih frekvencija?! te tvrdnje odmah su demantovali svi tadašnji mediji u Srbiji.

Nahranili smo ga, nije imao ni za cigare, a evo gde je nestao

Poslednja vest o Jezdimiru Vasiljeviću (72) izašla je pre skoro deceniju i u njoj je pisalo da živi bedno i da nema para čak ni za cigare, ispričali su tada njegovi rođaci i poznanici.

Nekadašnjeg šefa čuvene imperije “Jugoskandik” i predsedničkog kandidata pomagali su prijatelji, pisalo je tada a oni koji su ga videli tvrde da je bio u veoma zapuštenom stanju.

- Moji prijatelji su ga videli u Novom Beogradu i izgledao je vrlo loše - rekao je tada sagovornik Informera.

I u njegovom rodnom Topolovniku kod Velikog Gradišta tada su rekli da je posetio bliže rođake, ali da to više nije onaj stari Gazda Jezda.

- Šta da vam kažemo… Ja sam mu kupovao cigarete. I nahranili smo ga. Hoda koristeći štap. Poslednji put nam se javio iz Bugarske, gde je bio kod prijatelja. Ne znamo čime se sada bavi. Od tada od njega nema ni glasa od njega – rekao pre par godina Jezdin bliski rođak iz Topolovnika.

foto: Youtube Printscreen

Iz 4 braka, dve ćerke i dva sina Nekada moćnog vlasnika piramidalne štedionioce retko posećuju i deca iz četiri braka, iz svakog pojedno. – Čuli smo da ni najstarija ćerka nije s njim u kontaktu, kao ni dva sina, koji su negde u inostranstvu. Ne znamo što mu je sa trećom suprugom iz Ekvadora, sa kojom ima ćerkicu – rekao je tada Jezdin rođak, uveren da je Vasiljević negde u Srbiji.

Ipak kod ćerke u Nemačkoj

Jezdini najbliži rođaci, koji su ga pre skoro deceniju i odlaska u inostranstvo ugostili i nahranili, kazali su tada za Alo da im je ovo ispričala njegova najstarija ćerka, Živojka (51), kada je sa suprugom došla u selo na odmor.

"Rekla nam je da Jezdimir sada živi kod svoje ćerke iz trećeg braka, koja se iz Italije preselila u Nemačku, čini mi se u Frankfurt, i da ona brine o njemu. To mu je ćerka iz njegovog trećeg braka. Živojka nam je rekla da se ponekad viđa sa Jezdom", rekao je tada rođak vlasnika propale "štedionice".

Pre odlaska u Nemačku Vasiljević se seljakao po Čačku, Beogradu i Bugarskoj, a oni koji su ga videli rekli su za novine da jedva krpi kraj sa krajem. Onda mu je upomoć priskočila mlađa ćerka, pa je Jezda ponovo postao gastarbajter.

Sve Jezdine žene i deca: Najstariju Živojku dobio kad je imao samo 15 godina Vasiljević ima četiri braka iza sebe i decu iz svakog, ali samo dve ćerke brinu o njemu. Najstarija ćerka, Živojka, iz prvog braka, koju je dobio sa 15 godina sa suprugom Zoricom, posećivala ga je redovno u Okružnom zatvoru, u kojem je bio do februara 2013, donosila mu hranu i slala pakete. Njen suprug Dragan Antonijević je takođe bio optužen sa Vasiljevićem za pljačku štediša. Iz drugog braka sa Ružom ima dva odrasla sina, a treća žena mu je u Ekvadoru rodila sina i ćerku. Sa četvrtom suprugom, Sarom, koja živi u Americi, ima sina.

Poslednji put viđen 2013.

Jezda se poslednji put pojavio u javnosti u oktobru 2013. u rijalitiju "Farma". Čim je ušao u rijaliti, Vasiljevića je dočekala pevačica Zorica Marković i prvo ga pitala - kad će da joj „vrne“ 17.000 maraka koje je uložila još pre 20 godina u njegovu uspešno propalu piramidalnu štedionicu Jugoskandik.

Na to pitanje odgovor čeka još 80.000 štediša, kojima je Vasiljevićeva prevarantska imperija ostala dužna stotine miliona maraka.

Mnogi koju su naseli na Jezdinu „ekonomiju destrukcije“ prodavali su čak i stanove da bi profitirali, ali su na kraju ostali bez ičega. Proglašen je za najbiznismena 1992, a te godine bio je kandidat za predsednika Srbije. Osvojio je 61.729 glasova.

Ko je gazda Jezda Rođen je 1948. godine u selu Topolovnik (Veliko Gradište) u porodici zemljoradnika, bio je đak pešak, a sa 23 godine otišao je u svet sa pet dolara u džepu, gde je svašta radio - tražio dijamante, pilotirao, igrao šah, trgovao na berzi, lovio kengure...

Izlazak iz zatvora 2013.

foto: Youtube Printscreen

Tvrdio da je izmislio neiscrpan izvor energije?!

Prema nekim informacijama Jezdimir Vasiljević se pre nekoliko godina skućio kod ćerke u Nemačkoj. Jedno vreme je živeo u Čačku, u oronulom potkrovlju kod prijatelja.

Otkriveno je da je napravio sajt na engleskom jeziku predstavljajući se kao Don Mandok i tvrdeći da je otkrio neiscrpni „suficit energije“, bez koje će, kako kaže, svet zasigurno propasti.

Ako želite da postanete član kluba „Suficit energije“, te da zajedno sa Jezdom istražujete novi način dobijanja energije, morate da donirate jedan dolar ili jedan evro - na Don Mandokov žiro račun.

Od tada se seljaka gde stigne jer su mu oduzete vile na Dedinju i sva imovina.

Vasiljević je usled zastarelosti, u jesen 2013, slobođen optužbi za pljačku 18.000 štediša.

