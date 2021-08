NEMA POLITIČARA KOJI ME NIJE ZVAO DA VRATIM PORNO FILMOVE: Nekadašnji vlasnik TV Palme progovorio o Arkanu, Đinđiću, Jezdi...

Miodrag Vujović, nekadašnji vlasnik TV Palme, jedan od osnivača SPS ali i advokat Jezdimira Vasiljevića i Željka Ražnatovića Arkana ispričao je šta su on i gazda Jezda predlagali tadašnjoj vladi Srbije, šta mu je rekao policajac koji je istraživao Arkanovo ubistvo, ali i šta se desilo kada je izbacio porno filmove iz svog programa.

"Jezdimir Vasiljević je imao 570 miliona maraka odnosno 300 miliona dolara. Ovo ponavljam jer nam do danas niko nije objasnio koliko je imala Dafina. Ja sam napisao predlog Vladi Srbije da tih 570 miliona maraka uložimo u poljoprivredu. Tražili smo da nam vlada kaže koliko za te pare dobijamo ulja, šećera i brašna posle 10 meseci i koliko od tih količina smemo da izvezemo. Eto to smo Jezdimir Vasiljević i ja tražili. Ja sam imao muke da se probijem do ministra da mi odgovori iako sam bio jedan od osnivača SPS", ispričao je Vujović.

Kako kaže to su mu rekli da to ne može. Ističe da je i danas za njega tajna ko je napravio Dafinu kao pandan Jezdi.

"Jezdimir kakav god da je bio on je bio ulazak, na jedna vrata, u evropske finansijske tokove. Ta vrata su vodila preko austrijsko-švajcarskog kapitala. Dafina i Jezda nemaju ništa zajedničko", rekao je Vujović.

foto: printscreen

Iako ga šira javnost zna kao urednika i voditelja TV Palme, primarno zanimanje mu je bilo advokatura. Među klijentima mu je bio i Željko Ražnatović Arkan.

"Arkan je bio moj klijent. Sad vidim ovde sve nekakve mafije, nekakvi klanovi, možda grešim ali po mom znanju i iskustvu najveći je bio Arkan. Tu nema dileme. Ne kažem da je sve što je radio bilo dobro ali je bio dobar u tome što je radio. Sećam se koliko je taksista nosilo onu oznaku Tigrovi. Posle njegove pogibije sam seo ue jedan od tik taksija i pitao gde nestadođe onolike oznake. Taksista mi reče da ih je ostalo samo 30 od 700 koliko ih je bilo. Kad je neko uspešan 90 posto se šlepa uz njega a samo 10 odsto to zaista podržava iskreno", rekao je Vujović.

Kaže kako je Arkan bio gospodin i da veliki patriota. Prisetio se i jedne anegdote.

"Glavni i odgovorni urednik Palme imao je problem sa tim jer su ga pojedini zvali noću, svašta mu pričali i pretili mu. On me pita da li mogu da mu obezbedim neku zaštitu. Rekao sam mu da to policija ne može da učini. E sad pošto smo mi pravili onu svetkovinu “Zlatna palma” , Ceca je dobila kao najbolja pevačica. Arkan je bio na toj svečanosti. I ovaj urednik ode kod Arkana i pita ga za pomoć i ispriča mu šta se dešava.

foto: Printscreen/ Youtube/ radovan džeko

- Ma to smo odmah rešili. Kad počinju da te zovu?

- Negde oko 11.

- Odlično. E tad isključi tel i uključi ga ujutru i niko te tokom noći neće uznemiravati. Uopšte se ne šalim. Pa, ja to radim svako veče. Šta misliš da mene ne zovu?", rekao je Vujović za "Balkan info."

Ističe kako ne isključuje da je Arkan bio prek ali napominje da je pred njim uvek bio gospodin.

"Jedan od policajca koji je vršio istragu Arkanovog ubistva mi je samo reko – Miki, preterao je, ovo se moralo dogoditi. E sad, to – preterao je – moglo se odnositi na mnoge stvari", istakao je Vujović.

Govoreći o svom novinarskom radu posebno ističe dva intervjua sa Zoranom Đinđićem i intervju koji je uradio sa Slobodanom Miloševićem posle njegovog pada sa vlasti.

"Đinđić je dva puta bio kod mene. Trećek oktobra 2000. godine Zoran Đinđić je došao u “Palmu” kod mene da kaže šta ima da kaže. Dvanaest puta me je tog dana zvao da napravimo intervju. Ne zato što ja nisam hteo nego zato što je dogovor bio da Mićunović bude gost. Tek kad je Mićunović javio da neće i da gost bude Zoran, a to sam Đinđiću sve reko, on je došao da uradimo taj intervju. I to je došao sa 40 ljudi u obezbeđenju koji su dok sam pravio intervju sa Đinđićem mene pljuvali i psovali. To su mi pričali moji portiri. Završimo intervju, oni dođu, idemo šefe a mene gledaju kao smrdljiv sir.

- Idem, ali samo prvo da sa Mikijem popijem viski.

foto: Profimedia

Ja ga pre toga ponudio da popijemo po jedan. I tu se uz viski izrazgovaramo u mojoj kancelariji o svemu i svačemu. A u novembru je Milošević zvao da mi da intervju. Dve persone petog oktobra su tražile mene", ispričao je Vujović.

Napominje da kada je prvi put radio intervju sa Đinđićem umalo nije stradao.

"Zvao me Rođa Đorđević (Vlastimir Đorđević, nekadašnji ministar policije, prim. aut.) i rekao mi – mali, dođi.

- Gde da dođem?

- Samo ti siđi i dođi.

Ja siđem a mene već čeka auto koji je on poslao. Auto me odveze do njega. On mi tada reče – više ne mogu da te pokrivam.

A to je jedini intervju Đinđića gde dva puta hvali Slobu. On je inače bio zahvalan što mu je pružena prilika da na TV kaže ono što misli. Ja o Đinđiću kao intelektualcu imam visoko mišljenje. Ali moje mišljenje o Zoranu kao političaru je najgore moguće. On nije bio sposoban za taj posao", rekao je Vujović.

foto: Privatna Arhiva

TV Palma je u to vreme bila poznata i po tome što je posle ponoći puštala porno filmove. O tome Vujović kaže:

"Ja sam generacija koja je pratila kada je u bioskopu “Partizan” pušten prvi pornić. Celokupna jugoslovenska štampa je pisala kako je to nemoralno. Onda je krenuo Treći kanal, pa sam onda ja kao pravnik pogledo pravilnik Evropske zajednice i posle 23h je moguće puštati pornografski sadržaj. I ja sam te filmove puštao prvo od 2 pa posle od 1 posle ponoći. E posle sam to skinuo sa programa. Jednom sam ostao duže na poslu i oko 23h zove neko i traži mene.

- Ma kakvi, on kao i svaki gazda otišao, ja sam ovde portir, kažem joj ja.

- Koliko on ima godina?

Ja joj kažem a ona nastavi:

- E lako je njemu, a šta ja sad da radim sa dedom kad je on ukinuo porno filmove. Kaži mu da to vrati.

Ljudi su to gledali. Nema političara koji me nije zvao da vratim porno filmove."

Kurir.rs/Mondo