U NAREDNIH SAT VREMENA PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM: Upaljen meteo alarm, u ovim delovima Srbije se očekuju padavine

U Srbiji će danas biti oblačno i svežije sa kišom i grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Intenzivniji pljuskovi očekuju se na istoku i jugoistoku, a posle podne na severu postepeno razvedravanje i uglavnom suvo.

Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša od 24 na severu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije. Vetar slab do umeren, od sredine dana lokalno i jak, zapadni.

U Beogradu će biti oblačno i svežije, pre podne i sredinom dana sa pljuskovima i grmljavinom, posle podne delimično razvedravanje. Najniža temperatura biće oko 18, a najviša oko 25 stepeni.

Najava za pljuskove sa grmljavinom

"Unaredna dva sata na zapadu Vojvodine, u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji mestimično sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom", objavio je RHMZ jutros u 6 sati.

Upaljen meteo alarm

Žuti meteo alarm danas je na snazi u celoj Srbiji zbog kiše i grmljavine. To znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ-a.

U nedelju još svežije

U nedelju još malo svežije i promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 21°C na severu do 26°C na jugu Srbije. Uveče je moguća kiša ponegde na jugu i jugoistoku

U ponedeljak sveže i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Moguća je pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. Od utorka pretežno suvo uz postepeni porast dnevne temperature i vrlo sveža jutra sredinom iduće sedmice.

