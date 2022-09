EVO KAKO LAŽNI STANODAVCI DERU STUDENTE: Otimaju od studenata po 250 evra kao avans za nepostojeće stanove!

Studenti ovih dana masovno traže stanove za iznajmljivanje od oktobra po Beogradu i drugim univerzitetskim gradovima, a istovremeno pojedine od njih debelo i masno varaju lažni stanodavci, koji im uzimaju avans i do 250 evra za nepostojeće stanove!

Naime, kako saznajemo, šema prevare funkcioniše tako što prevaranti uzmu slike sa sajtova hotela ili agencija, uglavnom stranih. Postave ih na oglase ili grupe na društvenim mrežama za iznajmljivanje stanova, nudeći navodno luks stan u centru grada za od 250 evra do 400 evra, što je inače veoma povoljno, ali traže i depozit unapred u visini kirije. Upozorenje na ovu prevaru objavljeno je i na Fejsbuk grupi studenata beogradskih univerziteta.

- Priča je sledeća, javi se dečko koji navodno izdaje stan da bi ga neko čuvao i čistio. On, koji se predstavi kao vlasnik stana, u tom momentu nije u Beogradu, nego kaže da je u Nemačkoj i, da bi nekome učinio, daje tu cenu, kao i da će se vratiti za nekoliko dana. Potom kaže nekom naivnom studentu da dobija mnogo poziva, da će odlučiti kome će dati i da mu je bitno da na godinu dana bude ugovor. Onda spomene kako neki već nude avans, ali da on još nije siguran kome će dati. Studenti koji se plaše da neće naći stan po toj povoljnoj ceni uplate onlajn određenu sumu novca kao depozit i budu prevareni - objašnjava izvor Kurira.

On dodaje da se nakon te uplate lažnom stanodavcu gubi svaki trag, te studenti shvate da su prevareni i da su novac uplatili za nepostojeći stan.

Dejan Gavrilović iz Udruženja potrošača Efektiva kaže za Kurir da nikako ne treba davati novac unapred.

- Ovde imamo nešto što nije podložno primeni Zakona o zaštiti potrošača. Radi se o klasičnoj prevari, dakle neko N. N. lice koje ima nameru da vara studente napravi taj lažni oglas, uzme depozit na prevaru i nestane, taj stan ne postoji, nemoguće ga je naći. Savet je uvek isti - da potrošač nikako, dok ne bude sto posto siguran da ima posla sa registrovanim pravnim licem, ne uplaćuje novac unapred, ili dok ne bude siguran da to što se nudi zapravo postoji - ističe Gavrilović.

On dodaje da je sličnih prevara bilo i sa kupovinom automobila, aranžmanima za letovanje, a sad i sa stanovima.

- Dakle, nikako ne treba davati avans unapred, naročito ukoliko oglas za stan neko pronađe na Fejsbuku ili Instagramu. Ako je reč o onima koji su pravili lažne profile i varali ljude, gotovo je nemoguće povratiti novac - zaključuje on.

S druge strane, prof. dr Goran Kunjadić, stručnjak za sajber-bezbednost, navodi za Kurir da je ovde u pitanju krivično delo prevare i da je moguće pronaći prevarante.

- Oštećeni bi prvo trebalo Fejsbuku da prijave određenu osobu ili stranicu, a potrebno je prijaviti i MUP, oni će sigurno pronaći krivca. Savet je studentima da ne uplaćuju depozit naslepo i da shvate da im niko neće izdati stan ispod cene. Dok ne vide stan, ne treba nikome da uplaćuju novac. Ti ljudi koji varaju naivne studente treba da se pronađu i kazne, jer iza ovoga sigurno stoje profesionalni prevaranti - objašnjava Kunjadić.

On dodaje da je moguće pronaći krivca čak i kada je oglas na nekom sajtu za oglašavanje:

- Prvo je potrebno podneti krivičnu prijavu i u tom slučaju istražni organi mogu da ispitaju slučaj.

Završen konkurs za brucoše Smeštaju u domu od 2.000 dinara

Konkurs za dodelu mesta u studentskim domovima za brucoše završava se danas, a rok za prijavu studenata ostalih godina studija je od 16. septembra do 1. novembra. Studentski domovi moći će da prime oko 17.600 studenata, a od tog broja u domovima SC Beograd biće mesta za 9.558 akademaca. S obzirom na to da mesta u domovima nema za sve studente koji će studirati u Beogradu, mnogi su prinuđeni da stanove iznajmljuju. Mesto u domu košta od dve hiljade do osam hiljada dinara mesečno, dok je mesečna kirija za stan oko 300 evra. Na sajtovima za nekretnine ponude su razne, iznajmljivanje garsonjere je i do 270 evra, a jednosobnih i većih i više od 400 evra.