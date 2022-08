STUDENTSKI ŽIVOT U BEOGRADU KOŠTA I DO 600 EVRA: Ovo je detaljna računica koliko studenti treba da plate smeštaj i hranu!

Domski smeštaj je poskupeo do 930 dinara u zavisnosti od kategorije, menza je skuplja za 95 dinara po danu, dok su cene kirija u privatnom smeštaju veće od 50 do 100 evra

Bilo da se odluče za život u studentskom domu ili iznajmljenom stanu, studente ove godine čekaju skuplji smeštaj i hrana u većim gradovima u Srbiji nego lane. Stanarina u domu je poskupela od 356 do 930 dinara u zavisnosti od kategorije, hrana za tri obroka u menzi je skuplja za 95 dinara po danu, dok su cene kirija stanova veće od 50 do 100 evra!

foto: Zorana Jevtić

Kurirova računica je pokazala da studenti koji od oktobra planiraju da žive u domu za mesec dana treba da iskeširaju oko 10.000 dinara, dok oni koji žele život u stanu moraju da spreme i do 600 evra kako bi mogli da izguraju mesec. Iako je prestonica i do sada bila paprena za studente, od oktobra će studiranje u glavnom gradu biti još skuplje.

Vladimir Cvijović iz Studentskog centra "Beograd" kaže za Kurir da su cene smeštaja u studentskim domovima u Beogradu povećane prvi put od 2013. godine.

- Studenti će od 1. oktobra ove godine dom plaćati od 1.500 do 3.000 dinara, u zavisnosti od kategorije smeštaja i broja kreveta u sobi. Do sada su se cene kretale od 1.020 do 2.230 dinara. Za sva tri obroka dnevno izdvajaće 266 dinara, umesto dosadašnjih 171 dinar. Doručak je poskupeo sa 40 na 56 dinara, ručak sa 72 na 120, a večera sa 59 na 90 dinara. U Beogradu ima oko 1.400 mesta u domovima - kaže Cvijanović.

Ukoliko računamo da će studenti imati sva tri obroka u toku dana, to znači da će im na mesečnom nivou biti potrebno da izdvoje oko 7.980 dinara samo za menzu. Kada na sve to dodamo i smeštaj, za sobe prve kategorije i menzu će im mesečno biti potrebno oko 10.770 dinara, odnosno za sobe druge kategorije i menzu 10.130, dok oni koji se nađu u sobama treće i četvrte kategorije izdvajaće nešto manje novca - 9.580 dinara, odnosno 9.480 dinara.

foto: Profimedia

Za Beogradom ne zaostaju ni ostali veći gradovi u Srbiji, pa je tako domski smeštaj poskupeo i u studentskim centrima u Nišu i Kragujevcu.

- Na osnovu rešenja Ministarstva prosvete od 29. juna 2022, utvrđene su cene smeštaja i ishrane u ustanovama studentskog standarda za studente koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i primenjivaće se od 1. oktobra 2022. Cena smeštaja u prvoj kategoriji je 2.790 dinara, a u drugoj 2.150 dinara. Cena ishrane: doručak 56 dinara, ručak 120 dinara i večera 90 dinara - navode za Kurir iz SC "Niš".

Što se tiče Studentskog centra "Kragujevac", smeštaj u prvoj i drugoj kategoriji doma košta isto kao u Nišu, dok su sobe u trećoj i četvrtoj kategoriji 1.600 i 1.500 dinara. Cena hrane u menzi je ista kao u Nišu i Beogradu.

Međutim, oni koji planiraju da žive u stanovima u prestonici treba da znaju da garsonjere bliže centru grada skoro da nema ispod 300 evra. Ukoliko žele da prođu jeftinije, mogu da iznajme nekretninu na periferiji, gde su cene za nijansu niže i kreću se oko 250 evra. S druge strane, ako su spremni da prostor dele sa cimerom, moraju da iznajme veći stan, odnosno nekretninu koja ima odvojenu sobu, i za to treba da iskeširaju minimum 400 evra, dakle oboje po 200 evra plus hrana, koja takođe košta do 300 evra.

Veće stipendije Ujedno sa povećanjem cena domskog smeštaja i ishrane, od ove jeseni su povećani i iznosi učeničkih i studentskih kredita i stipendija. Najbolje će proći akademci jer će mesečno od države primati kredit od 13.000 dinara, što je oko 110 evra, umesto dosadašnjih 8.400 dinara, dok trenutni iznos rate učeničkog kredita i stipendije iznosi 5.400 dinara, a nakon usklađivanja on će iznositi oko 8.000 dinara.

Kada se na sve to dodaju troškovi druženja, udžbenici, računi, gradski prevoz, studentima je potrebno bar od 500 do 600 evra za najosnovnije mesečne potrebe.

Kurir.rs/ A. Kocić - S. Trajković

