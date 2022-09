BUDUĆI RODITELJI ZALUĐENI OVIM TRENDOM! Prave skupocene gala žurke na kojima otkrivaju pol još nerođene bebe: OVAKO TO RADE (FOTO)

Budući roditelji u Srbiji sve češće organizuju prave fešte i gala žurke povodom otkrivanja pola bebe, a za to izdvajaju čitavo malo bogatstvo!

Ovaj neobični trend iz sveta stigao je i kod nas, pa mnogi roditelji nakon saznanja pola deteta, obično u petom mesecu trudnoće, priređuju proslave kako bi svojim prijateljima i bližnjima na raznorazne načine otkrili da li buduća mama nosi dečaka ili devojčicu.

Kako saznajemo, neki od njih čak angažuju i profesionalce koji se bave organizacijom događaja kako bi sve bilo pod konac. Pojedini organizuju proslave u krugu porodice, dok ima i onih koji to proslave sa sve muzikom, hranom, dekoracijom, balonima, konfetama, tortama, svečanim odevnim kombinacijama...

Nakon što se gosti malo ižđuskaju i prezalogaje, roditelji im otkrivaju pol bebe tako što probuše veliki crni balon iz kog izlete konfete i mali baloni u plavoj ili roze boji, u zavisnosti od toga da li majka nosi dečaka ili devojčicu. Neki se čak i odlučuju za tortu iznenađenja, kada roditelji iseku prvo parče torte, vidi se unutrašnjost čija boja otkriva da li će na svet stići dečak ili devojčica.

Postoje jeftinije varijante za ove događaje, gde iznajmljen prostor košta oko 315 evra, devet evra je cena pića po osobi, a cena keteringa po osobi iznosi tri i po evra. Dok ima i onih varijanti koje koštaju skoro kao organizacija svadbe ili krštenja, kada su u cenu uključeni prostor, muzika, hrana, dekoracija, piće.

Cene po osobi koštaju isto kao kada organizujete svadbu, dakle od 25 evra pa naviše, sve zavisi od prostora.

- Radimo i te vrste proslava, nekada to bude skromno, dok ima i ljudi koji od toga naprave feštu. Cene vam ne mogu otkrivati s obzirom na to da su različite, sve zavisi koje su želje klijenata, neki prave to za 20 gostiju, a bilo je i onih koji su na takvoj proslavi imali i 100 gostiju - otkrila je za Kurir jedna od organizatorki proslava.

Crni metarski balon iz kog nakon bušenja izleće 50 malih balona (u roze ili plavoj boji) i konfete košta oko 5.000 dinara, dekoracija s balonima i ostalim detaljima košta od 10.000 do 25.000 dinara.

Tu je i kutija iz koje, kad se otvori, izlaze baloni u plavoj ili roze boji, koja košta oko 3.500, a torte za ove prilike koštaju kao i za sve druge proslave, dakle, cena je po kilogramu, a kilogram torte se kreće od 1.500 do 2.500 dinara. Poslastičari nude i tortu u obliku srca, koja, kada se razbije posebnim čekićem, otkriva jagode u roze ili plavoj boji, a cena ove poslastice je oko 3.500 dinara.

Na koji način roditelji otkrivaju pol bebe gostima torta iznenađenja (unutrašnjost torte u roze ili plavoj boji)

balon iznenađenja (kad se probuši, izleću mali baloni u roze ili plavoj boji i konfete)

priređuju tematske zabave

kutija iznenađenja

poslastica u obliku srca sa obojenim jagodama

Kako saznajemo, ove torte su pravi hit među mladim roditeljima. Naime, buduće mame i tate odu kod lekara na redovni ultrazvučni pregled, ali zamole lekara da im ne saopšti pol deteta, već da to napiše na papiru i stavi u kovertu.

Potom odu u poslastičarnicu, naruče tortu i daju kovertu poslastičaru. Potom na proslavi odsecanje prvog parčeta torte otkriva budućim roditeljima, ali i gostima, kog je pola njihova beba.

Cene balon za otkrivanje pola oko 5.000 dinara

dekoracija od 10.000 do 25.000 dinara

iznajmljivanje prostora oko 315 evra

torta od 1.500 do 2.500 (po kilogramu)

kutije za otkrivanje pola oko 3.500

Porodični psihoterapeut Radmila Vulić Bojović kaže za Kurir da je to čisto pomodarstvo.

BROJKA 100 zvanica bilo na nekim proslavama ove vrste u Srbiji

- To je usvojena praksa, verovatno sa društvenih mreža. Na nekome je da iskoristi priliku da zaradi od toga novac, na drugima da troše na to. Ne vidim u tome ništa loše ni dobro, ni da li je potrebno ili nepotrebno, ali da je nešto što je neophodno - nije. Verovatno je to više za one koji imaju višak novca za trošenje - rekla je Vulić Bojović.

