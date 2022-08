PAR POZVAO SEKSI PLESAČICE NA ZABAVU ZA OTKRIVANJE POLA BEBE! Igrale oko ŠIPKE, a mama kaže da je to OPISUJE: Ceo svet ih OSUĐUJE!

Kristina Skarlevski i njen suprug organizovali su žurku za otkrivanje pola na kojoj su devojke plesale na šipci i naišli na kritike onih kojima se to uopšte nije dopalo.

foto: Printscreen Tiktok

Par je šokirao svez i podelio mišljenja mnogih kada su angažovali plesačice na šipki za zabavu za otkrivanje pola bebe. Buduća mama i suprug organizovali su žurku na bazenu kako bi pozvali svoju porodicu i goste da prisustvuju „magičnom“ trenutku kada su plesačice otkrile da li će dobiti dečaka ili devojčicu.

Snimak na kojem dve profesionalne plesačice, jedna u roze bikiniju, a druga u plavom, ustaju do stuba i vrte se u vazduhu, pregledan je više od 6 miliona puta. U koreografiji su imali "bitku" , nakon čega je jedna od njih otišala do para, sa balonom iz kojeg su izlazile plave konfete. Neki gledaoci su brzo opisali taj čin kao nepristojan i neprikladan.

- Zabave za otkrivanje pola ovih dana izmiču kontroli - rekao je jedan.

foto: Printscreen Tiktok

- Ovo otkrivanje pola je neprikladno. Otkrivaš da li ćeš da dobiješ devojčicu ili dečaka tako što teraš neke devojke da plešu - dodao je drugi.

Ali neki su komentarisali da je ideja jedinstvena i bolja od drugih, posebno odo one gde je par iskoristio divljeg tigra da juri oko balona ili one gde je par aktivirao bombu ručne izrade koja je potresla kuće njihovih suseda. Kasnije se otkrilo da je Kristina učiteljica plesa na šipki. Tako su njene učenice došle na ideju o plesnom performansu.

- Moja porodica i prijatelji, svi su pljeskali i gledali sa ponosom - dodala je ona.

- Ne vidim ništa loše ili ružno u ovome. Za mene je to nešto što me karakteriše i bio je to magičan, nezaboravan i veoma emotivan trenutak – rekla je Kristina.

(Kurir.rs)

Bonus video:

07:18 PRVA BEBA KOJU JE ENGLESKA KRALJICA DRŽALA BIO JE ALEKSANDAR KARAĐORĐEVIĆ Ambasadorka Joksimović otkrila NEVEROVATNE NEPOZNANICE