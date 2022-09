NA OVOM MESTU POLOVNI UDŽBENICI KOŠTAJU SAMO 15 DINARA, A OLOVKE 10! To nije sve dečije patike mogu da se kupe već od 300 dinara!

Opremanje đaka za školu i za hladnije jesenje dane preko oglasa roditeljima može da uštedi mnogo novca. Kompleti polovnih udžbenika na oglasniku Sasomange.rs koštaju već od 2.000 dinara, a pojedinačne knjige se mogu pazariti i za samo 15 dinara. Dečje majice se mogu naći već od 50 dinara, a pojedini modeli patika i čizma koštaju samo 300. Naravno, ima i skupljih stvari, ali dosta povoljnijih nego u prodavnicama.

Uveliko smo zagazili u septembar, pa su roditelji u ovo doba godine na velikim mukama i hvataju za glavu zbog troškova oko priprema za školu, ali i kupovine toplije garderobe.

Nenad Kovačević, koordinator tima oglasnih savetnika za ostale kategorije u Sasomange.rs, kaže za Kurir da udžbenici za osnovnu i srednju školu roditeljima već godinama predstavljaju veliki izdatak i udar na kućni budžet.

- Zbog toga se većina njih sve češće odlučuje da ne kupuju nove knjige ili komplete knjiga, već da nabave korišćene, to jest polovne udžbenike. Poznato je da novi udžbenici za osnovnu školu koštaju od 8.000 pa čak do 20.000 dinara, u zavisnosti od razreda, za sedmi razred su kompleti obično najskuplji.

Tako se polovne knjige mogu pronaći znatno jeftinije, pa se upravo iz tog razloga u velikoj meri pretražuju preko našeg oglasnika. Kupci sve više kupuju knjige preko oglasa jer time štede i vreme, odnosno ne lutaju od knjižare do knjižare ili od prodavca do prodavca polovnih udžbenika na ulicama - kaže Kovačević i dodaje:

- Trenutno su u ponudi na oglasniku Sasomange.rs udžbenici i osnovnih i srednjih škola. Neki od njih se prodaju po komadu, odnosno jedan udžbenik ili radna sveska, međutim, veliki je broj i oglašivača koji prodaju komplete udžbenika, što i našim kupcima i te kako odgovora.

On navodi i da se cena kompleta u zavisnosti od stanja samih udžbenika, ali i razreda za koji se prodaju, kreće od 2.000 pa sve do 10.000 dinara.

- Pojedinačni udžbenici se prodaju i po simboličnim cenama od 15 dinara po komadu, ali ima i onih koji koštaju pet pa i više hiljada. Osim udžbenika, u ponudi je i lektira za osnovnu školu, ali i stručna literatura i knjige za fakultete. Naravno, pored knjiga za školu je neophodan i ostali školski pribor, a mnogi roditelji još uvek kupuju ono što je neophodno.

- Na oglasniku Sasomange.rs je moguće pronaći i kompletan pribor, od olovaka, nalivpera, mastila, markera, gumica, rezača, flomastera, bojica, pernica, atlasa, OTO alata i tako dalje...

Najjeftinije su olovke (grafitne i hemijske) i koštaju već od 10 dinara, dok a druge strane neki kompleti za tehničko obrazovanje mogu koštati i više hiljada dinara - kaže Kovačević.

Ceo školski pribor ide u ranac, koji je u knjižarama takođe na ceni, pa možda i najskuplji školski asortiman.

- Cena rančeva i torbi varira od polovnih, za koje je ponekad dovoljno izdvojiti i 1.000 dinara, do novih, koji koštaju i pet i više hiljada dinara. Što se tiče lektire za osnovnu i srednju školu, u ponudi imamo uglavnom korišćene, tako da su im i cene vrlo prihvatljive. Najmanje novca koji je potrebno izdvojiti za neku od lektira je 100 dinara, a najviše blizu 1.400 dinara.

Ono što je svakom đaku neophodno pred početak školske godine jeste garderoba, i to celokupna, od glave do pete. Na oglasniku Sasomange.rs je dečja garderoba najpopularnija naročito u ovo doba godine.

- Tako u širokom asortimanu ponude ima i obuća i odeća i za devojčice i za dečake, pa izbor nije mali. Cene, naravno, variraju od komada i vrste odeće, stanja u kome se nalazi, kvaliteta.

Na primer, polovne dečje majice se mogu naći već po ceni od 50 dinara, dok s druge strane nove dečje jakne i kompleti trenerki koštaju i po deset hiljada dinara. U ovom delu godine je po običaju znatno veća potražnja za svim proizvodima koja su deci potrebna, pa je takav slučaj i sa obućom i odećom - navodi Kovačević i dodaje:

- Što se tiče ponude dečje obuće, ona je takođe šarenolika i dobro se pazari. U ponudi imamo papuče, patofnice, klompe, ali i patike i čizme, koje su u ovom delu godine i najtraženije. Korišćene patike se oglašavaju na našem oglasniku po ceni već od 300 dinara, a nove najpoznatijih proizvođača koštaju više od šest hiljada dinara.

Ide kao alva u ovo doba godine

Velika ponuda muške i ženske garderobe

foto: Ana Paunković

Nenad Kovačević, koordinator tima oglasnih savetnika za ostale kategorije u Sasomange.rs, ističe i da je u ovo doba godine jesenja muška i ženska garderoba takođe meta kupaca.

- Korišćene ženske i muške jakne se mogu kupiti već za nekolikostotina dinara, dok najskuplje koštaju i do 1.000 evra. Kaputi i mantili se takođe prodaju za samo nekoliko stotina dinara pa do nekoliko stotina evra. Prsluci se oglašavaju po raznolikim cenama, od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dinara. Kod nas se može naći i povoljnija garderoba, naročito ako nam problem ne predstavlja da koristimo već nošene stvari.

I nove stvari se prodaju po uglavnom istim cenama kao u prodavnicama, tako da i u tom slučaju cene nisu prepreka za kupovinu. To je i najveća prednost kupovine preko oglasnika - naglašava Kovačević.