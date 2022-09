OVO JE 5 KLJUČNIH KORAKA U SLUČAJU NESTANKA DETETA: Evo šta treba uraditi preventivno, a šta prilikom potrage

Nestanak dece, nažalost, nije retkost ni kod nas, a poslednji slučaj u nizu je onaj od juče iz Kladova, gde je devojčica (5) nestala dok je bila u obdaništu. Srećom, ona je pronađena posle osmočasovne potrage.

Nestanku deteta može prethoditi niz različitih okolnosti, ali ono što mi možemo uraditi u ovakvim situacijama je univerzalno.

Nestanak tuđeg deteta je problem svakog od nas i svi mi, kao odgovorni građani ovog društva, dužni smo da pomognemo koliko je to u našoj moći. Nekoliko je koraka koje bi svaki roditelj, ali i svi iz njihovog okruženja, mogli uraditi preventnivno, ali i nakon što se dete izgubi iz vida.

Naučite dete da se predstavi

Dete bi trebalo da nauči svoje osnovne podatke – ime i prezime, ime i broj telefona barem jednog roditelja i adresu stanovanja. Roditelji su međusobno delili savete da nije loša ideja staviti detetu karticu u džep ili ranac, kako bi u svakom trenutku ove informacije imalo pri ruci.

foto: Facebook/MUP Srpske

Recite detetu da stoji u mestu dok vas ne ugleda

Roditelji bi sa svojom decom trebalo da razgovaraju o ovakvim situacijama. Nije zgoreg reći detetu da, ukoliko vas izgubi iz vida na javnom mestu, ostane u mestu i ne kreće se, sve dok ga ponovo ne ugledate. Paralelno sa tim, potrudite se, ma koliko teško bilo, da ostanete staloženi i ne paničite.

Ukoliko se dete izgubi, recimo, u tržnom centru, koji su uglavnom prostrani i prometni, odmah se obratite obezbeđenju i na razglasu objavite da se dete traži.

Detaljan opis deteta

Bilo bi idealno da dete opišete do najsitnijih detalja – kako izgleda, šta je u trenutku nestanka imalo na sebi, bilo kakvu specifičnost koja ga karakteriše, kao i to gde je poslednji put viđeno. Uz to, bilo bi dobro naglasiti i okolnosti pod kojima je dete nestalo, kao i tačnu lokaciju, kako bi se potraga krenula iz neposredne blizine tog mesta.

Uz to, od ključne važnosti je slučaj nestanka prijaviti policiji, sa detaljnim opisima svih poznatih.

foto: Ana Paunković

Naučite dete da ne ide sa nepoznatim osobama, ali i da prepoznaju osobe kojima se mogu obratiti za pomoć. Dete bi moralo da zna kako izgleda policajac, te da ima poverenja da se njemu i obrati ukoliko iz vida izgubi roditelje.

Ukoliko se nalazite na nepoznatom mestu, trebalo bi sa detetom preventivno ugovoriti lokaciju na kojoj ćete se naći ukoliko se izgubi.

Fotografija na društvenim mrežama

U svakom trenutku bi bilo idealno imati skoriju fotografiju deteta koju možete objaviti na društvenim mrežama i pozvati prijatelje i druge korisnike da je objave i na svojim profilima, kako bi je videlo što više ljudi. U tome vam mogu pomoći i pojedine „uticajne“ osobe sa velikim brojem pratilaca. Takođe, postoji i sajt „Nestali Srbija“ koji se radovno ažurira i kom se možete obratiti za objavljivanje podataka.

Proverite svoje dvorište

Iako može zvučiti banalno, svi mi trebalo bi da proverimo svoje podrume, ulaze, garaže ili bilo koje pomoćne objekte i ušuškana mesta u kojima se dete može sakriti ukoliko se uplaši.

(Kurir.rs/Nova)