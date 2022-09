"MUŽ JE BIO U DEPRESIJI, MLAĐI SIN GA NAŠAO OBEŠENOG U DVORIŠTU": Teška životna priča samohrane majke Nikolije iz Sjenice (FOTO)

Priroda kao nacrtana, kao da su je pravili najbolji svetski stručnjaci za animirane filmove. Jednostavno čovek da stane i da gleda i da ne može da se nasiti lepote kakvu ima ovaj kraj naše zemlje. Na koju god stranu da se pogleda, sve je lepo. Proplanci, guste šume, zemljani putevi, po koja vikend kuća i ono što je najlepše, ceo predeo još uvek odoleva ljudskom uticaju. Ne da na sebe. Кoliko će to potrajati, videćemo. Lepo je sve to da se doživi i poseti na kratko, u prijatnom letnjem periodu, ali saznanje da se u ovoj netaknutoj prirodi, daleko od civilizacije rađaju i odrastaju deca, i provode život i u surovim zimskim uslovima, koji su karakteristični za sjenički kraj, ipak unosi neki nemir.

Sam po sebi život u ovakvim gorštačkim uslovima je težak, a kada se na to dodaju i životne teškoće i tragedije, koje je iskusila četvoročlana porodica Radević za života, i najveći junaci bi poklekli. Ipak, to nije slučaj sa samohranom majkom Nikolijom. Njena porodica živi u ovako zabačenim predelima, u zaseoku Višnjevo, sa troje maloletne dece. Đorđe (15), Ivana (13) i Sveto (11) doživeli su porodičnu tragediju da suprug i otac porodice digne ruku na sebe pre nešto manje od godinu dana.

foto: Printscreen/Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Majka Nikolija u crnini i dvoje mlađe dece kaže da teško žive i da ih je zadesila teška muka.

- Šta da kažem, sve je još sveže i još se oporavljamo od svega. Bio mi je muž u depresiji, ali mislili smo da će terapije koje je dobio da pomognu. Nažalost, probao je već jednom da digne ruku na sebe, pa smo ga spasli. Ovaj drugi put nismo uspeli. Obesio se tu u dvorištu, gde ga je zatekao mlađi sin. Кada je bio najpotrebniji deci, otišao je, kao da je odneo pola mene – nije dalje mogla da nastavi Nikolija na tu temu.

Кuća je bez fasade, sa dve funkcionalne prostorije. Gradili su dok su mogli i dok su imali sredstava. Još jedna tragedija ih je naterala na taj korak. Dok su deca bila mala, trošni kućerak u kom su živeli, zapalio se zbog loše instalacije.

foto: Printscreen/Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

- Evo tu je bila ta kuća koja se zapalila. Srećom niko tada nije bio u kući. Ovo što vidite pored, ta šupa što je pokrivena limovima, tu smo živeli skoro dve godine, dok nismo uspeli da podignemo ovu kuću. Nije bilo prostora za više. Voleli bismo da prepravimo malo hodnik, da bismo dobili potrebnu širinu i da se što je više moguće osposobi sprat, da deca imaju svoj prostor – objasnila nam je Nikolija.

1 / 12 Foto: Printscreen/Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Nikolija je vredna žena i pored pretrpljene tragedije, svesna je da nema mesta tugovanju i da se mora napred.

- Držimo četiri krave, pa od prodaje sira živimo. Mnogo više snage sam imala dok je on bio živ, ali moramo dalje. Sve što čoveka snađe mora da podnese i izdrži, posebno zbog dece ne smem da posustanem. Jedan motokultivator sa kosačicom bi nam dobrodošao, zbog velikih livada koje imamo, da bismo kosili i hranili krave – u nešto pozitivnijem tonu je na kraju dodala Nikolija.

foto: Printscreen/Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Vidni su ožiljci na deci Ivani i Sveti, nijedno dete ne bi trebalo da ima ovakvo detinjstvo, a pogotovo ne deca koja su već u startu svojim mestom rođenja i odrastanja lišena mnoštva dečijih blagodati.

Potrebno je urediti dom malih Radevića i dovršiti ono što je njihov vredni otac započeo, a samim tim i da se olakša životna borba majke, kako bi lakše prebordila gubitak supruga i omogućila svojoj deci iole bezbrižnije odrastanje.

Kako da donirate novac za pomoć:

SRBIJA 1. SMS na 7763 (200 dinara) 2. Račun: 160-279491-71 3. Pay Pal 4. Devizni račun:

REPUBLIКA SRPSКA 1. Poziv na broj 17763 iz fiksne i mobilne telefonije (2 КM) 2. Račun: 56201281300241-58 (NLB razvojna banka) 3. Pay Pal

CRNA GORA 1. Račun: 510-91548-03 (Crnogorska komercijalna banka) 2. Pay Pal

SAD 1. Donatorska platforma (kreditne kartice, tekući račun) 2. Pay Pal 3. Lični ili biznis ček na: Serbs for Serbs, Po Box 34206 Chicago, IL 60634 *svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice

КANADA 1. Pay Pal 2. Putem čeka na: Serbs for Serbs Canada, 635 The Queensway, Lower Level, Toronto, ON, M8Y 3B3 3. E-transfer na: donate@serbsforserbs.ca *svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice

NEMAČКA 1. IBAN: DE84 7606 0618 0002 7519 92 2. Pay Pal 3. Pošaljite tekst SZS na 81190 (2.99 evra) *svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice

ŠVAJCARSКA 1. Кonto: 61-335679-5 IBAN:CH57 0900 0000 6133 5679 5 Max-Högger-Strasse 6, 8048 Zürich 2. Pay Pal 3.Pošaljite tekst SZS 20, SZS 45, SZS 90 itd. na 488 (moguć iznos donacije od 1 do 99 CHF) 4. Twint *svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice

AUSTRIJA 1. IBAN:AT97 3200 0000 1036 4339 SWIFT/BIC: RLNWATWW Customer: Org. f. hum. Hilfe - Srbi za Srbe Кalvariengürtel 39/6, 8020 Graz Austria 2. Pay Pal 3. Poziv na broj 0901 300 201 iz fiksne i mobilne telefonije (3 evra)

ŠVEDSКA 1. SWISH: 1230 133 900 2. Pay Pal 3. Bank Giro: 5302-1077 4. Račun: 5226 1060 858

NORVEŠКA 1. VIPPS broj: 104 414 2. Pay Pal 3. Račun: 1503 83 80483

(Kurir.rs/Srbi za Srbe)