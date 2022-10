KAKO ZAŠTITITI TURSKI TOK OD DIVERZIJE? Kakve bi bile posledice za Srbiju ako dođe do eventualnog udara?

Turski tok bi mogao biti ugrožen, a ako se dogodi, to bi bio potpuni udar na energetsku stabilnost Srbije. Ovo je potvrdio predsednik Srbije Aleksandar Vučić ističući da je Vladimir Putin saopštio da je neko pokušao da uništi Turski tok i time spreči dalji dotok gasa na Balkan.

- Da se to dogodilo, ne znam šta bismo radili. To bi značlilo da ne bismo imali struje jer ne bi radile gasne elektrane, termoelektrane i toplane Novi sad, Zrenjanin, Pančevo. To bi značilo da nema gasa bez obzira na naše rezerve koje su najveće u istoriji - rekao je predsednik Vučić. Zbog toga će, kako je naveo, tražiti od BIA i policije da zaštite gasovod u Srbiji od mogućih diverzija, pa i da se u svrhu nadgledanja koriste helikopteri.

Da li je ugrožen Turski tok? Kakve diverzije i sabotaže mogu da se očekuju? Kakve bi bile posledice za Srbiju ako dođe do eventualnog udara?

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije

prof. Ilija Kajtez, stručnjak za bezbednosti i sociolog

prof. Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment

