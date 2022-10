TOPAO I OBLAČAN DAN PRED NAMA: Temperatura do 20 stepeni, evo kakvo nas vreme čeka za vikend

U Srbiji će danas ujutro u nižim predelima, duž rečnih tokova i po kotlinama biti mestimično magla a tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, saopštio je Republički hidromteorološki zavod.

Кasno posle podne i uveče u Vojvodini će biti smanjenje oblačnosti. Duvaće slab vetar istočnih pravaca. Najniža temperatura će se kretati od devet do 12 stepeni, a najviša od 17 do 20 stepeni Celzijusa.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će ujutro na širem području grada biti kratkotrajna magla a u toku dana pretežno oblačno, u pojedinim delovima grada sa slabom kratkotrajnom kišom. Кrajem dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Duvaće slab vetar istočnih pravaca. Najniža temperatura će bit oko 12 stepeni, a najviša oko 19.

Porast temperature

foto: Printscreen/RHMZ

"Do petka promenlјivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili plјuska i najvišom temperaturom od 16 do 20 °C. Od subote pretežno sunčano i toplije vreme, u većini mesta od 20 do 25 °C", najavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U petak promenljivo oblačno i moguća je kratkotrajna kiša sa većom šansom u zapadnim i južnim predelima, a na sveru suvo. Vetar slab istočnih pravaca, na jugu Banata umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 17°C do 20°C. Uveče suvo.C. Za vikend i početkom iduće sedmice sunčano i toplije tokom dana, dok će jutra biti malo hladnija prema današnjoj prognozi. Maksimalne temperature biće malo iznad 20°C.

(Kurir.rs)