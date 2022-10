OD OVE BOLESTI OBOLI 4.000 ŽENA A 1.600 UMRE! Stručnjak upozorava: "Nije samo do svesti žena već i do DOSTUPNOSTI TERAPIJE"

Prema podacima Instituta za javno zdravlje, od raka dojke svake godine oboli 4.000 žena. Od toga, njih 1.600 izgubi život. U odnosu na prethodni period, zabeležen je porast stope obolevanja kod žena posle 40. godine. Naime, period pandemije učinio je svoje i prema nekim podacima broj rutinskih mamografskih pregleda početkom prošle godine opao je za čak 80 odsto.

Zbog čega je preventiva bitna i šta bismo mogli da očekujemo upravo zbog smanjenog broja pregleda, objasnila je Vesna Bondžić iz ženskog centra "Milica" za Kurir tv.

foto: Kurir televizija

- Novi napori instituta za javno zdravlje "Batut" koji sprovodi organizovani skrining, dovešće do dostupnosti pokretnih mamografa u Beogradu i ići će širom Srbije. Tako ćemo poboljšati situaciju dostupnosti dijagnostike pacijentkinjama. Nije samo do svesti žena već i do dostupnosti terapije. Ako se osvrnemo na pandemijski deo, primarna zaštita nije bila u službi ekoloških pacijenata. Mnogi domovi zdravlja nemaju dostupnu dijagnostiku ili imaju samo ultra zvuk - skrenula je pažnju Vesna Bondžić.

- Time bi se smanjio pritisak na sekundare ili trecijalu, gde je ta dijagnostika izuzetno važnja u procesu lečenja pacijentikinja. Odvojili bismo žene koje žele da rade preventivne preglede od žena koje prolaze kroz proces lečenja. Pokrenuli smo inicijativu za centralizaciju primanja terapija. Žene, recimo, putuju 600 kilometra da primi neku inekcijicu koja ne traje ni minut. Mi se zalažemo za to da budu dostupnije te stvari - rekla je Vesna Bondžić.

