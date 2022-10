Ženski centar “MILICA” nastao je kao humanitarno, neprofitno udruženje sa ciljem da pomogne svim ženama obolelim od raka, a pokrenula ga Vesna Bondžić, koja se uspešno pre 16 godina izborila sa rakom dojke.

- Ja sam otkrila karcinom dojke na svoj rođendan. Osetila sam se zablokirano. Svaka žena želi da zaboravi taj trenukat i da ga prevaziđe, jer samo tad može da nastavi sa životom - prisetila se Vesna.

Vesna Bondžić foto: Kurir TV

Ipak, sa životom se itekako može nastaviti dalje uz novu snagu i energiju.

- U trenutku se slomite i ne znate gde se nalazite. U nekom mraku ste. Bitno je suočiti se s bolešću i krenuti napred. Da pokupiš te krhotine u koje si se slomio, da ih zalepiš i nastaviš. Te krhotine sam želela da pozlatim kako bi imale veću vrednost u odnosu na vreme pre toga i kakva sam bila.

03:31 OTKRILA SAM RAK DOJKE NA SVOJ ROĐENDAN! Ispovest hrabrih žena koje su odbile da budu deo crne statistike: ONE SE OVAKO BORE

Udruženje sada okuplja mnogobrojne članice, među kojima je Jelena Radulović, koja se hrabro borila sa rakom.

- Meni u tom trenutku je bilo najtežešto sam imala tri mala deteta. Prva asocijacija mi je bila kako ću preživeti i kako će oni u životu bez mene. Ako je stvarno šansa po internetu koji kaže da tripl negativni rak su najgore statistike koje postoje, e nećemo tako nego ćeš ti biti jedna u milion koja će uspeti da se izbori - kaže hrabra Jelena.

Da su filmske i strip heroine stvarne i da postoje u stvarnom životu dokazuje i Jelena Radulović.

Jelena Radulović foto: Kurir TV

- Ono što me vodilo u celom procesu lečenja je misao da neću da budem statistika. Veliki sam fan Star Wars filmova, setila sam se scene koja mi je stalno bila u glavi. To je scena iz filma "Imperija uzvraća udarac" kad je Han Solo u bezizlaznoj situaciji, a sledeće mesto na koje može da pobegne je polje asteroida. Njegov robot mu kaže da su šanse da preživi 1:3.900 i nešto, a on je uleteo u to polje i preživeo. Tako sam ja napravila u svojoj glavi da sam jedna u milion i da ću preživeti - priseća se Jelena.

Tužna činjenica je da je Srbija prva u svetu po smrtnosti od raka dojke. Ipak, sudeći po primerima hrabrih žena poput Vesne i Jelene, novih terapija, ali i priručnika pod nazivom "Moj asistent" situacija bi mogla da se promeni nabolje.

foto: Kurir TV

Kurir.rs

