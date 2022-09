ANA JE USPELA DA POBEDI RAK! Slučajno je saznala da ima tešku bolest, a onda donela odluku OVAKO JE USPELA DA SE IZLEČI

Ana Dornik je žena koja se hrabro izborila sa rakom dojke, a svojom pozitivnom energijom, snagom volje i ljubavlju prema životu se odvažno hvata u koštac sa novim izazovima.

Njoj se život promenio iz korena 2020. godine, kada je na rutinskom pregledu saznala da boluje od karcinoma dojke. Proces prihvatanja bio je u tom trenutku najvažniji.

- To je momenat potpune neverice, jer kako to da se baš meni desi. Ta pitanja idu u krug i ima onih žena koje prestanu da se pitaju i prosto nastave dalje - kaže Ana i ističe da su pomoć psihologa i psihijatra naophodni.

foto: Kurir televizija

- Čini mi se da su žene u ovoj borbi prepuštene same sebi i da nemaju adekvatnu psihološku podršku. To je izazov koji zdravog uma morate proći. Moju pažnju nisu uzimale posledice hemoterapije. Ja nisam slušala priče drugih žena, i to savetujem i drugim ženama, pustite da to bude vaše lično iskustvo - kaže Dornik.

Važno je da dobro preispitamo čiji život živimo, kaže Ana Dornik, kojoj je cilj udruženje "Žena za ženu" pomogne svim ženama koje se bore sa ovom teškom bolešću.

