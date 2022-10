VUČIĆ O ODLUCI SBB O UKIDANJU PRVE I B92: Ne znam ko će da im ostane. To rade da bi veštački podigli Novu S i N1

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić večeras je prokomentarisao i odluku SBB da se na tom servisu ukinu B92 i Prva TV. On je u emisiji "Prva tema" na televiziji Prva rekao da kao običan čovek smatra da je to skandalozno.

- Mislim da sam razumeo zašto to rade. Rade to da izbace pre svega Prvu, onda B92. Mislim da hoće i Hepi da izbace. Ne znam ko će da im ostane na tom kanalu. To rade da bi veštački podigli Novu S i N1. Oni u šeru u zbiru imaju prosečno 2.4 ukupno, a oni hoće da ih podignu na šer 10. Svi koji im pomažu neka im pomažu - izjavio je predsednik.

Govoreći o ovoj temi on je dodao:

- Očigledno je da neko radi na rastu samih kanala, a ne na rastu kablovske mreže. Posebno zato što Telekom trenutno raste, i to kažem kao gledalac, imaju Supernovu. Na Telekomu ima dosta stranih kanala, ja volim i ruske da gledam. Ali lepo ste to rekli, to je pitanje za državu - rekao je Vučić.

Kurir.rs