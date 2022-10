PONOVO PANIKA ZBOG BELIH TRAGOVA NA SRPSKOM NEBU! Pilot "MIGA 21" razbio sve teorije ZAVERE

Ideja da vlade ili neke tajnovite sile rutinski prskaju planetu hemikalijama iz redovnih putničkih aviona uzela je maha krajem devedesetih. Jedna od suludih teorija koja se pojavila na društvenim mrežama poslednjih dana u vezi je sa tragovima od aviona koji ostaju na nebu.

Zaverenička verovanja drastično su porasla posle pandemije kovida, a pojedini građani u svakoj pojavi nalaze razlog da osmisle priču u koju neki vrlo lako poveruju. Vedro plavo nebo s beličastim tragovima aviona kod nekih probudi lepa osećanja i želju za putovanjima, dok drugi sumnjičavo odmahuju glavom i govore da je u pitanju tajno zaprašivanje atmosfere hemikalijama.

Kako je tviter jedan od najčešćih "stanica" takvih teorija, naišli smo na jedan tvit u vezi sa pomenutom temom. I ovo nije jedina nejasnoća u vezi sa belim tragovima.

Ideja da vlade ili neke tajnovite sile rutinski prskaju planetu hemikalijama iz redovnih putničkih aviona uzela je maha krajem devedesetih. Isprva su sledbenici tvrdili da se prskanja koja sadrže toksični metal barijum koriste ili da bi se smirila ili smanjila populacija. Tako je i u jeku pandemije kružila "priča" da se stanovnici planete Zemlje zaražavaju virusom koji "pada" sa neba, to jest iz aviona.

Bivši vojni pilot, nastavnik letenja i probni pilot na avionima MiG-21, a kasnije i jedan od stručnjaka u Agenciji za kontrolu letenja, Dušan Birmanac, objasnio je šta dovodi do ove pojave, da li je opasna i zašto je učestalija u odrđenim periodima.

Beli tragovi koje vidite na nebu rezultat su kondenzacije vrelih izduvnih gasova iz mlaznih i turbo-mlaznih motora u dodiru sa hladnim vazduhom na velikim visinama. Ovo je hemijsko-fizički proces koji je identičan procesu nastajanja oblaka. Proces je jednako opasan kao i svi izduvni gasovi koji nastaju u drumskom, pomorskom ili železničkom saobraćaju.

Problem s avionima je što im za brz i siguran let trebaju mlazni motori koji zahtevaju visokoenergetsko gorivo, poput kerozina. A učestalost belih tragova, zavisni od mnogo spoljnih faktora", objasnio je gospodin Birmanac.

On je dodao da je u slučaju belih tragova važno znati još jednu stvar.

- Ako vidite više belih tragova koji se gusto ukrštaju na različitim visinama, to je zbog toga jer se u tom području ukršta nekoliko međunarodnih vazdušnih puteva i pojava je sasvim normalna zbog gustog vazdušnog saobraćaja. Kako je avio saobraćaj u poslednje vreme učestaliji, češće su i pojave na nebu. Drugi faktor koji utiče su i vremenske prilike to jest temperatura, vlažnost vazduha kao i vetrovi. Zato su tragovi vrlo često različitog oblika, duže se ili kraće zadražavaju na nebu, ili se šire", rekao je naš sagovornik. S obzirom na to da postoje koridori koji se učestalije koriste u avio saobraćaju, zato češće i dolazi do "ukrštanja" puteva. Iako nam se čini da je vazdušni prostor toliko veliki, "beli tragovi" nas često razuvere. A Birmanac je objasnio zašto dolazi do pojava poput ovih.

- Srbija je jedna od zemalja koja je u "Free route" sistemu te aviokompanije u Srbiji mogu samostalno birati koridore. Ovaj sistem osmišljen je kako bi se smanjila potrošnja goriva, vreme putovanja pa umesto dužih i zaobilaznih puteva, avioni putuju najkraćim putem do destinacije, pa im se zato putevi češće i urkštaju", dodao je Birmanac.

Da je u pitanju prirodan atmosferski fenomen, govori i zakonitost po kojoj je na osnovu tačno utvrđene temperature moguće veoma precizno predvideti gde i kada će se stvoriti kondenzacioni tragov, i to je dovoljan dokaz da se sruše sve "teorije zavere" o tragovima koje ostavljaju avioni.

