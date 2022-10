NATPROSEČNO TOPLO VREME ZA VIKEND: RHMZ najavio porast temperatura, u ovim delovima Srbije moguća kiša

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno s periodima sunčanog vremena, naročito na jugu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro će biti toplije nego prethodnih dana, na jugu ponegde s kratkotrajnom maglom. Popodne i uveče se na severu očekuje prolazno naoblačenje, mestimično s kišom.

Vetar će biiti slab do umeren, na jugu Banata ujutru još jak, južni i jugoistočni, uveče i tokom noći u pojačanju i skretanju na zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od tri do 13, najviša dnevna od 22 do 28 stepeni.

U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno i suvo vreme s periodima sunčanog uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 13, najviša dnevna oko 27 stepeni.

RHMZ najavio porast temperature

"Od danas do kraja meseca porast jutarnjih i dnevnih temperatura. Zadržaće se suvo i natprosečno toplo vreme, a kratkotrajna kiša očekuje se danas i u utorak posle podne i uveče na severu Srbije.

Najtoplije biće danas, kao i u ponedelјak i utorak uz maksimalnu temperaturu u većini mesta od 23 do 28 °S", navodi se u najavi RHMZ-a.

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije danas je na snazi žuti meteo alarm zbog visokih temperatura. Žuto upozorenje uplajeno je za područje Bačle, Banata, Srema, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, kao i za predeo zapadne Srbije, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objašnjava RHMZ.

