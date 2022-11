NAJBOLJI SA NAJBOLJIMA! Vladimir Lučić o saradnji sa Amazonom: Uspesi Telekoma su uspesi Srbije!

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić povodom početka saradnje ove kompanije sa Amazonom Džefa Bezosa, jednim od svetskih privrednih giganata kaže da su uspesi Telekoma uspesi cele Srbije.

- Za razliku od nekih među našom konkurencijom, mi nemamo drugu zemlju, mi celokupan profit ostavljamo u Srbiji, ovde plaćamo sve poreze i dažbine, milijarde u dividendama isplaćujemo državi i građanima, nosioci smo informacione infrastrukture države, razvoj i modernizacija Telekoma u isto vreme znače razvoj i modernizaciju Srbije, uspesi Telekoma su uspesi cele Srbije.

Direktor Lučić je prethodnih dana imao sastanke sa privrednicima iz SAD koji su posetili Srbiju, u delegaciji kakvu naša zemlja nije primila u proteklih 20 godina. Razgovori su bili uspešni. Posebno je bio interesantan i važan susret sa predstavnicima Amazona, kompanije čija je trenutna tržišna vrednost astronomskih 940 milijardi dolara i čiji je vlasnik Bezos među najbogatijim ljudima na svetu.

Lučić kaže da je razmatrana saradnja u tri segmenta. Prvi plan je da se preko Telekoma njihov digitalni servis Amazon Klaud ponudi malim i srednjim preduzećima u Srbiji.

- Druga je saradnja u razvoju startapova u Srbiji, preko našeg Fonda za razvoj startapova, što bi našim talentovanim digitalnim preduzetnicima donelo i finansijsku podršku i imali bi mnogo veću vidljivost, i to na najuspešnijem američkom tržištu, i tako lakše dolazili do novih investitora - rekao je Lučić za TV Hepi.

Treće je, navodi direktor, saradnja u prodaji TV serija iz produkcije Telekoma.

- Tu smo napravili konkretan dogovor, dakle prodali smo Amazonu seriju iz naše produkcije “Zlatni dečko” da se emituje na njihovom striming servisu, za početak u Nemačkoj, Švajcarskoj i Austriji, gde je brojna dijaspora sa naših prostora, pa onda, ako se to pokaže uspešnim, a uveren sam da hoće, na drugim svetskim tržištima - istakao je Lučić.

Kako je objasnio, Telekom Srbija već ima izuzetnu saradnju sa američkim kompanijama, cela informaciona infrastruktura Telekoma je zasnovana na tehnologiji najjačih brendova kao što su IBM, Orakl, Del i Cisko Džuniper.

- Kao Telekom Srbija Grupa u poslednje tri godine ugovorili smo poslove vredne 55 miliona evra sa američkim kompanijama, a kada bi uračunali telefone kao što je “ajfon” ta suma bi bila duplo veća. Nama je to važno jer su kompanije iz SAD najkvalitetnije na svetu kada je reč o IT softveru i digitalnim servisima. Što se konkretno Amazona tiče, to je jedna od kompanija na osnovu čijeg primera i ja lično učim, kako se na internetu, odnosno digitalnim uslugama i inovativnim rešenjima, može ostvariti ogroman poslovni uspeh - istakao je Vladimir Lučić. Zaključuje da je sve ovo dobro ne samo za Telekom kao kompaniju već i za čitavu Srbiju, jer saradnja sa najvećim i najuspešnijim svetskim kompanijama donosi višestruke koristi za razvoj naše ekonomije, privrede i celog društva.

