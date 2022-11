MAMA, DA LI JE TATA MRTAV? Milena Popović opisala kako je saopštila sinu Bogdanu da mu je otac Oliver Ivanović ubijen

Milena Popović gostovala je u emisiji Realna priča na Kurir televiziji. U toku svog gostovanja dotakla svog pokojnog supruga Olivera Ivanovića, ali i sina Bogdana.

Na pitanje voditeljke Isidore Lukić "kako je njen sin saznao da je Oliver ubijen i kako je reagovao?" Milena je otkrila do detalja kako je to izgledalo.

01:21 MAMA, DA LI JE TATA MRTAV? Milena otkrila šta joj je Bogdan(7) rekao nakon smrti oca Olivera Ivanovića OSTAĆETE BEZ TEKSTA

- On je bio mali i imao je nepunih 7 godina kada je Oliver stradao. Nisam htela njega da vodim na sahranu jer nije bila obična sahrana, bilo je i medija. Tako da sam ga ostavila kući sa mojom mamom i nagovestila da ne pale televiziju ili štampu da kupuju. Rekla sam majci da ću pričati ja sa njim kada se vratim i dođem sebi - rekla je Ivanović.

foto: Kurir televizija

- Vratila sam se kući sa sahrane, a on je sedeo na fotelji. Rekao mi je: "Mama mogu li nešto da te pitam?". Ja sam mu rekla naravno, a on je mene odmah upitao da li je njegov otac mrtav. To je bilo tako direktno pitanje, ali i zrelo da sam mogla samo takav odgovor da dam. Rekla sam mu jeste sine, tata više nije živ i danas je bila sahrana. Ići ćemo na groblje kada god ti budeš hteo. On je sedeo, gledao me i rekao: "Dobro mama, šta da radiš i to je život". Ustao je sa stolice i otišao u svoju sobu - navela je Ivanović.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja sam ostala zaprepašćena da jedno sedmogodišnje dete u tom trenutku izgovara takvu rečenicu, ali je to zapravo Oliver iz njega i to je rečenica koju bi meni Oliver izgovorio. Ja sam u to sigurna - rekla je Ivanović.

