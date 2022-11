"SAMO NAM JOŠ FALI DA LEGALIZUJEMO PROSTITUCIJU!" Advokat Perović: U nekim zemljama gde je sve dozvoljeno, SAD HOĆE I MALOLETNICE

Legalizacija najstarijeg zanata za, ill protiv? U studiju Kurir TV gostovali su Vladimir Savić, bivši pripadnik službe bezbednosti i Nebojša Perović, advokat. Kroz pravo i moral komentarisali su posledice ovog izbora po naše društvo.

- Prema našem zakonodavstvu ko propagira prostituciju i bavljenje prostitucijom putem sredstava javnog informisanja snosiće kaznu od 5-6 godina zatvora - započeo je upozorenjem Perović.

foto: Shutterstock

Savić je podelio da se nada kako Srbija neće ući u EU pa da o ovim pitanjima kao društvo nećemo morati da dajemo odgovor.

- Iz ugla država koje su legalizovale prostituciju, Nemačka, Švajcarska, Holandija, vidimo da se zakoni menjaju. Ono što je u redu je da bi se suzbila narkomanija, bolesti i tlačenje makroa, legalizacija bi bila u redu s te strane da se te žene zaštite pod okriljem države - izjavio je Savić.

foto: kurir tv

- Od kad je sveta i veka ovo postoji, ali moramo znati s moralne tačke šta je svetinja. Telo je hram i svetinja - rekao je Perović, nadovezujući se na sagovornika izjavom da telo ne može biti nikad kao roba, kupujem-prodajem i da se onda granica morala gubi.

foto: kurir tv

- Imamo tetovaže od glave do dole, usvajanje dece, transrodnost, homoseksualnost, homoseksualni brakovi, to sve smo dobili od EU država koje su legalizovale i prostituciju, a tamo nema nikakvih granica. Ne možemo se na njih ugledati zato što to ne možemo suzbiti - rekao je Perović, navodeći da je u državama gde je legalizovana prostitucija primećen porast trgovine ljudima, kao i da nijedna devojka ne želi to.

foto: Shutterstock

- U državama koje su legalizovale prostituciju dešavalo se upravo suprotno. Više im nije zanimljivo kada su žene dostupne, nego hoće maloletnice. Nijedna devojčica ne sanja da bude prostitutka, sve sanjaju da budu princeze - rekao je Perović.

Savić se složio sa Perovićem, ali je takođe ukazao na medijsku stranu i društvene mreže gde je prostitucija otvorena i devojke i žene same nude svoje usluge, bez izlaska na ulicu, kao i elitnu prostituciju koja je sve dostupnija jer se devojke ugledaju na poznate ličnosti.

