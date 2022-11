OŽENJEN SAM, A 10 GODINA UNAJMLJUJEM POSLOVNU PRATNJU: Volim svoju ženu, ali ona NIKAD neće moći OVO da mi pruži!

Poslovnu pratnju u Srbiji mnogi poistovećuju sa vidom prostitucije. Ovaj termin postao je naširoko poznat, a obično označava devojke koje pružaju seksualne usluge u zamenu za novac, iako mnoge od njih tvrde da samo provode vreme sa svojim klijentima i posvećuju im pažnju.

Nekoliko puta smo imali prilike da čujemo ispovesti žena koje se bave ovim "poslom", ali i muškarca koji je stekao bogatstvo zahvaljujući klijentkinjama. Ovoga puta, priča ide iz drugog ugla: zašto neko ko je srećno oženjen unajmljuje poslovnu pratnju? O tome je govorio Kevin, koji je u braku i ima troje dece.

foto: Profimedia

"Ljudi unajmljuju poslovnu pratnju iz različitih razloga. Znam da svi misle da se radi o seksualnom odnosu, ali to nije istina. Mnogi moji prijatelji žele da se pohvale top ribom na važnom događaju, pa plate devojku da celo veče stoji ili sedi pored njega. Neki od njih žele da imaju samo društvo. Nije sve u seksu", rekao je Kevin koji već deset godina takođe unajmljuje poslovnu pratnju, prenosi Mondo.

"Srećno sam oženjen, imam odličan posao i troje divne dece. Prvi put sam unajmio poslovnu pratnju pre deset godina i tada sam samo želeo da vidim kako to izgleda. Međutim, kako smo supruga i ja sve manje imali seks, tako se moja želja za devojkom koju ću platiti povećavala. Mnogi me pitaju zašto to radim, ali moja žena ne želi da istražuje i da radi na našem nedostatku", rekao je Kevin.

foto: Profimedia

"Devojka koja radi kao poslovna pratnja želi slobodno da ispunjavamo fetiše. Ako sam raspoložen da imam seks u kancelariji, poslovna pratnja radi upravo to. Ispunjava ono od čega moja supruga beži. To ne menja činjenicu da je ne volim, nikad se ne bih razveo od nje", ispričao je muškarac.

(Kurir.rs/ Mondo)

