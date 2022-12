OTAC UČENIKA SPECIJALNE ŠKOLE U NIŠU TVRDI: "Sin mi je više puta seksualno zlostavljan u toaletu"

Jedan otac D.N. iz okoline Merošine tvrdi da je njegov sedamnaestogodišnji sin, učenik jedne specijalne škole u Nišu, u više navrata fizički i seksualno zlostavljan, a da je osoblje ustanove ovaj događaj prikrivalo.

Navodno zlostavljanje je prijavio nadležnim institucijama i policiji ali za sada nema informacija koje bi potvrdile ili demantovale njegove navode.

Veštačenje obavljeno u Institutu za sudsku medicinu koje je ključni dokaz u ovakvim slučajevima, takođe nije unelo više svetla u ovaj događaj jer nisu pronađene nikakve povrede koje bi potvrdile da se zlostavljanje zaista desilo. Uprkos tome on tvrdi da njegovo dete govori istinu a nedostatak fizičkih dokaza objašnjava što je od poslednjeg napada na tinejdžera pa do veštačenja prošlo mnogo vremena.

Otac je danas došao u Niš kako bi njegovo dete dobilo psihijatrijsku pomoć u Zavodu za mentalno zdravlje jer, kako on tvrdi, dete je traumatizovano usled dugotrajnog maltretiranja za koje krivi jednog njegovog vršnjaka, takođe učenika ove škole.

- Sve je počelo 16. novembra kada mi se sin požalio na bolove u stomaku i anusu. Odveo sam ga kod lekara, nisu otkrili ništa ozbiljno pa nisam ni slutio šta je uzrok njegovih zdravstvenih problema. Nastavio sam da ga vodim u školu, primetio sam da je uznemiren što je kulminiralo 30. novembra kada mi je kazao: Tata, hoćeš da me ubiješ pa me vodiš u školu! Tada mi je priznao da ga je taj dečko seksualno zlostavljao pet puta ali da nije smeo da mi kaže jer su mu vaspitači rekli da će biti izbačen iz škole. Odmah sam otišao prvo u Centar za socijalni rad pa u policiju, išli smo na veštačenje na sudsku medicinu, doktorka je uzela briseve ali ništa nije našla jer su prošle tri nedelje. Sada sam ga doveo kod psihijatra, jer ne može da spava, uveče vrišti: "Nemoj da me diraš, nemojte da me pretite"! Nikada ranije nije ispoljavao takvo ponašanje, evo psihijatar mu je uključio lekove za smirenje, uzimaće ih dve nedelje pa moramo da dođemo na kontrolu – priča ovaj otac.

Dodaje da je veoma razočaran postupanjem osoblja škole koje krivi za ono što se desilo njegovom sinu.

- Samohrani sam otac, dete ima probleme u govoru pa sam ga zato upisao u Specijalnu školu. Deset godina nije imalo nikakvih problema ali sve se promenilo pre dva i po meseca kada je taj dečko počeo da maltretira moga sina. Tražio sam da se sazove savet roditelja, da obrate pažnju na tog šesnaestogodišnjaka, obećali su da će preduzeti sve što treba ali nisu učinili ništa. Tolike godine sam se borio za svoga sina, taman sam uspeo da od njega napravim čoveka, bio je odličan đak, sad se bojim da će izgubiti godinu. Škola je za to što je moj sin preživeo tolike strahote i traume, angažovao sam advokata i obavestio medije, neću dozvoliti da se to zataška – govori on.

Ilustrujući tvrdnje da je škola pokušala da sakrije stravične događaje, otac je kazao da se svojim očima uverio kako su na silu pokušali da njegovog sina pomire sa nasilnikom.

- Zvao sam dete telefonom a kako mi se nije javljao, odlučio sam da odem do škole. Zatekao sam vaspitača kako tera moga sina da se se sa tim nasilnikom ljubi i pozdravlja. A da ih nije briga za moje dete svedoči i to što me nijednom nisu pozvali da vide šta se sa njim dešava – rekao je otac.

Kako se navodi u nalazu psihijatra, navodi se da je „adolescent saradljiv u granicama svojih kapaciteta, opservira se uznemirenje prilikom opisa događaja koji su se desili sa navedenim vršnjakom. Heteronamnestički podaci od oca pokazuju da u kućnim uslovima dobro spava, urednog apetita. Navodno ispoljava strah od odlaska u školu“ – navedeno je u izveštaju lekara koji je dečaku odobrio poštedu od škole do daljeg.

Policija je saopštila da je izveštaj o ovom događaju dostavljen Višem javnom tužilaštvu na dalje postupanje. Dečak je u prisustvu oca dao izjavu u policiji, koja je sastavni deo izveštaja. VJT će naložiti da se prikupe dokazi kojim bi se ustanovilo šta je od dečakovih navoda da je zlostavljan zaista istina. Kako se saznaje, dečak je ocu ispričao da ga je njegov godinu dana mlađi drug koji pohađa istu školu, odvodio u toalet, svlačio ga, udarao ga po zadnjici, dodirivao po polnom organu i silovao, te da ih je u takvoj situaciji jednom zatekao i vaspitač ali da je navodnog nasilnika samo izgrdio.

Vojkan Vojinović, pravni zastupnik maloletnika kaže da postoje osnovi sumnje da je na njegovu štetu izvršeno teško krivično delo.

- Maloletni učenik trećeg razreda srednje specijalne škole sa domom učenika u Nišu u internatu pretrpeo seksualno zlostavljanje od drugog učenika iste škole. On je dao iskaz u Policijskoj upravi, izvršen je pregled od strane psihijatra i on je dobio do daljnjeg poštedu od škole. U školi je u toku disciplinski postupak i pred nadležnim državnim organima odnosno Višim javnim tužilaštvom. Ukoliko se pokaže da je postojao propust u radu zaposlenih ja ću podneti odgovarajuće prijave državnim organima i tužbe nadležnim sudovima. Što se tiče maloletnika o njegovom eventualnom gonjenju odlučiće Više javno tužilaštvo jer se delo goni po službenoj dužnosti – naveo je Vojinović.

Iz škole u kojoj je navodno došlo do ovog događaja saopšteno je da se drže principa nulte tolerancije na nasilje.

- Nakon obraćanja roditelja i saznanja o konkretnom slučaju preduzete su mere predviđene zakonom i Protokolom postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. preduzete su mere pojačanog nadzora, obavešteni su roditelji, obavljeni razgovori sa učenicima. Zajedno su zasedali Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i Tim za inkluzivno brazovanje, dogovorene su mere pojačanog nadzora i data konkretna uputstva nastavnicima i vaspitačima u cilju osnaživanja poverenja između učenika i između njih nastavno vaspitnog osoblja i roditelja – navedeno je u saopštenju koje je potpisala Marina Perić, direktor škole.

Marina Perić je došla na ovu funkciju pre nekoliko dana, a za sada nema informacija da li je promena na mestu prvog čoveka škole u vezi sa ovim događajima.

