OTAC UZEO PRAVDU U SVOJE RUKE KAD JE VIDEO KRVAVO DETE: Šta se zapravo desilo u Stepojevcu? Direktorka: Priča je potpuno drugačija

Slučaj u Stepojevcu ovih dana uzburkao je javnost nakon što je ocu dečaka stavljeno na teret da je 24. novembra ugrozio sigurnost drugog dečaka kad je saznao da je povredio njegovog sina u školi. Ipak, u školi u kojoj se čitav incident odigrao, tvrde da nasilja nije bilo.

Majka dečaka koji je iz škole došao krvav nije bila u stanju da razgovara šta se zapravo dogodilo tog dana, o tome je posvedočila tetka mališana.

- Istina je očigledna u toj priči. On je predmet vršnjačkog nasilja već tri godine u školi - naglašava ona.

- Sve ovo traje. I u nižim razredima je bilo prisustno, ali ne u ovoj meri. Otkad su krenuli u peti razred ono je postalo sve više izraženo u vidu zadirkivanja, štipkanja, cepanja jakna, lektire, prosipanja flašica vode. U celokupnom odeljenju ima vršnjačkog nasilja koji nisu primereni tom uzrastu i ne mogu se podvesti pod pojam "dečija igra"- dodaje tetka.

Prema njenim rečima, situacija je eskalirala onda kada je njen rođak pretrpeo dva udarca u intimni deo tela, uz pretnju "prosuću ti seme" od strane drugog dečaka. To ju je, kako kaže, navelo da uzme svog brata pod ruku i da "reaguju".

"Došao je krvav"

- U četvrtak 24. novembra majka je dobila poziv iz škole. Razredna ju je pozvala i obavestila da se dete slučajno saplelo, da mu je potekla krv iz nosa jer je pao na pod te da su oni obrisali sve i uredno nastavili sa nastavom. Naglasila je da nema potrebe da se diže drama i da roditelji mogu da dođu po dete - priča tetka.

- Kad je to čuo moj brat na telefonu, on je vrisnuo "opet on, ali sada prosuta krv"!

U tom momentu, otac povređenog dečaka izgubio je kontrolu i tako impulsivan, pun naboja i negativnih emocija, rešio je da "uzme stvar u svoje ruke".

- Pošto je smatrao da škola nije reagovala pravovremeno, on je napisao preteće poruke upućene dečaku na broj telefona razrednog starešine. S obzirom na to da sadržaj poruka nije bio primeren, nastavnica je poruke prijavila MUP-u. U međuvremenu, on je jurio dečaka kolima, pretio mu, u čemu su ga jedva dvojica ljudi zaustavila. Maloletnik je pobegao u dvorište gde je zatražio pomoć od komšija. Direktorica je pozvala policiju, oni su napravili zapisnik i odveli mog brata u školu gde su ga jedva smirili - priča ona za Blic.

Nakon toga, otac je došao kući sa sinom i suprugom. Nosili su njegovu krvavu majicu i ispričali tetki šta se sve desilo.

- To je bio jedini dokaz i trag šta se detetu dogodilo, jer da nije bilo krvave majice ništa se od svega ovoga ne bi ni znalo - dodaje tetka.

Po daljem postupku, otac je uhapšen. Patrola ga je odvela u Lazarevac gde mu je određen pritvor od 48 sati, nakon čega mu je određeno produženje pritvora.

On se trenutno nalazi u pritvoru u CZ-u u Beogradu.

"Institucije mogu zakazati, ali roditelj mora da brani svoje dete"

Puna tri sata je trajao sastanak tima za borbu protiv nasilja u školi, na kojem su bili i roditelji drugog dečaka i majka i tetka povređenog mališana. Tetka je zahvalna direktorki jer je odvojila toliko vremena, međutim, sve primere nasilja nad dečakom pojedini prisutni komentarisali su sa "hoćemo li sad obesiti I?" ili "to su dečje igre. On je mislio na prosipanje semena iz biologije". I dok jedan dečak nekoliko dana nije išao u školu, drugi je premešten u drugo odeljenje.

- Priznajem da je moj brat napravio grešku, ne opravdavam način, ali ga kao roditelj razumem. Izbor reči je jako loš. Ipak, institucije mogu zakazati, ali roditelj ne sme i uvek treba da brani svoje dete! On je sada pod patronatom MUP-a i tu je stvar jasna, ali šta ćemo sa decom i vršnjčkim nasiljem čija je žrtva bio moj bratanac - zaključila je ona.

Šta kažu u školi?

- Drago mi je što želite da čujete i drugu stranu priče - rekla je direktorka škole i dodala da je "priča potpuno drugačija od one koje ste do sada čuli".

- Kao što znate do sada smo sa svih strana mogli samo da čujemo priču tetke našeg učenika, za kojeg ona tvrdi da je u ovoj školi pretrpeo nasilje, a da je škola sve to zataškavala i da je njen brat zbog toga bio primoran da uradi to što je uradio - priča.

Ona je ispričala drugu verziju šta se spornog dana dogodilo u školi, kao i ko je nju obavestio o celom slučaju.

- Naime, 24. novembra za vreme malog odmora učenici su bili ispred fiskulturne sale i čekali da počne čas fizičkog vaspitanja. U pitanju su učenici za koje se pominje da je jedan "nasilnik" a da je drugi pretrpeo nasilje. Oni su sedeli jedan pored drugog. Zvonilo je, deca su ustala da idu na čas. Kada je jedan od njih krenuo da ustaje, sapleo se o nogu drugog, zatim udario o njegovo koleno i potekla je krv. Apsolutna je neistina da je majica bila krvava. Ako su dve kapi krvi krvava majica, onda je bila krvava - tvrdi direktorka.

Dokaz je video-nadzor

Direktorka naglašava da u školi postoji video-nadzor na kom se jasno vidi sve.

Ona kaže da su pored kamera koje nisu zabeležile nikakvo nasilje, pitali i ostale učenike koji su im potvrdili da između dečaka nije bilo fizičkog kontakta.

- Nisu se tukli, udarali, pesničili... Čak mu je i pišao kada mu je krenula krv, izvinio mu se i deca su nakon toga provela dva časa zajedno bez ikakvog incidenta. Razredna je istog trenutka kada je dečaku krenula krv obavestila majku jednog i drugog deteta. Učenik se nije žalio na bol, niti je imao otok. Majka je pretpostavljam, obavestila oca koji je došao u školu kolima, sačekao dete ispred škole i kolima ga jurio. Tada je nastala prava drama - prepričava direktorka.

"Vratiću te majci u kovčegu"

- Otac je krenuo prema školi, pratio dečaka i pretio mu je. Dete je pobeglo u prvo dvorište, a otac je ušao u dvorište i počeo da viče. Na svu sreću ga je komšija zaustavio - nastavlja direktorka.

Ona dalje trvdi da je otac nastavio sa pretnjama ispred škole, da je bio vidno uzrujan, a da je ona zajedno sa nastavnim osobljem pokušala sve kako bi ga smirili.

- Sve vreme je govorio da će ga ubiti, da će mu presuditi, kako će ga vratiti majci u kovčegu i da je krv za krv. Čak je rekao kako ga već mesec dana prati - kaže ona.

Dalje priča kako ništa od svega ovoga ne bi bilo, "da roditelj nije došao u školu i tako se ponašao". Direktorka je ovaj slučaj prijavila policiji, za šta joj je, kako kaže, otac govorio da ne radi.

"Vršnjačkog nasilja nije bilo"

- Odgvorno tvrdim da vršnjačkog nasilja nije bilo. Sve smo prijavili policiji, dali izjave, a tamo su nam rekli da ovo nije prvi put da oca privode, te da on već ima evidenciju - priča direktorka.

Direktorka je objasnila kako mora da se osvrne i na zamene teza koje je iznela dečakova tetka.

- Naime, tetka je rekla da dete trpi nasilje tri godine, to nema logike, jer smo dve godine radili onlajn zbog korone. Deca se tada nisu sretala, jer je jedan učenik bio u jednoj grupi, a drugi u drugoj - dodaje ona.

Nastavnica fizičkog vaspitanja i rukovodilac tima za zaštitu učenika od nasilja, bila je prva koja je razgovarala sa dečacima nakon ovog incidenta.

- S obzirom na to da predajem fizičko, a deca su čekala čas kod mene, bila sam prva koja je razgovarala sa njima. Pitala sam ga da li te je udario, rekao je 'Ne'. Dečak je na sebi imao dve kapi krvi, bio je mokar, imao je i pre toga čas fizičkog. Još jednom tvrdim da nasilja toga dana nije bilo, a sve i da su se deca potukla, otac nije smeo da dođe u školu i da tako reaguje - kaže ona.

Nastavnica objašnjava kako sa učenikom ima jedan potpuno normalan, u nekim situacijama čak, majčinski odnos.

- Uvek se trudim da ga animiram. On je jako dobro prihvaćen u odeljenju - kaže ona.

Dalje navodi da kada šalje godišnji izveštaj, nikada ranije nije bilo zabeleženo nasilje trećeg stepena, kao što je sada slučaj.

Iz škole kažu da je na njihovu inicijativu u sve ovo uključen pedagog, psiholog iz Doma zdravlja, odeljenski starešina, kao i Tim za zaštitu i podršku učenika od nasilja.

- Stvaranje atmosfere da roditelj treba da reaguje na način na koji je reagovao je pogubno, jer se nasilje ne rešava nasiljem. Opet naglašavam, kamere su pokazale da se dete saplelo, nažalost krenula mu je krv i ništa od ovoga ne bi bilo da nisam prijavila oca - kaže direktorka.

Šta dalje?

U školi kažu da se za dečake sada pravi plan podrške i plan zaštite.

Roditeljski sastanak, Savet roditelja, zakazan Školski odbor samo su neke od aktivnosti gde će škola raditi na daljem rešavanju ovog slučaja. U školi je prijavljeno nasilje, ali roditelja prema njihovom učeniku.

- Teško je čitati sve ove novinske natpise. Moj sin okarakterisan je kao "nasilnik". Ne kažem da je moje dete besprekorno, ali zaista nije lako kada čitate ovakve naslove, pritom priznaću vam, nije mi svejedno kada je u pitanju bezbednost mog deteta, nakon izlaska tog čoveka iz zatvora - rekla je kratko majka ovog dečaka.

Otac ostaje u pritvoru 30 dana

Osumnjičeni je na saslušanju u Osnovnom javnom tužilaštvu u Lazarevcu negirao izvršenje krivičnog dela, nakon čega je tužilaštvo sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda u Lazarevcu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor kako ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, kao i kako ne bi boravkom na slobodi ometao postupak uticajem na svedoke, koje je potrebno ispitati u postupku dokaznih radnji.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Lazarevcu osumnjičenom odredio je pritvor u trajanju od 30 dana.

(Kurir.rs/Blic)