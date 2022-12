Bosonoga deca, bez struje i vode, bez hrane, ogreva, odeće i obuće, prepušteni sami sebi učinila su da mnogima srce zaigra od tuge.

Međutim, ova priča će imati drugačiji epilog. Humani Mitrovčani spremaju iznenađenje za trogodišnjeg dečaka Emira je ceo Balkan digao na noge.

Sa više detalja javlila se novinarka Kurir TV Aleksandra Dražić koja je razgovarala s humanitarnom radnicom Jelenom Vasilić.

- Kad sam videla snimak o Emiru i kad je rekao da mu je hladno i da je bos, nisam oklevala, odmah sam počela da prikupljam pomoć na svojoj Fejsbuk stranici. U rekordnom broju se javio veliki broj naših sugrađana. Prikupili smo robu za jedan kombi, a žene su kupovale i nove stvari, kako bi mu nova godina ipak donela lepše uspomene - kaže Jelena Vasilić.

02:34 SEĆATE LI SE MALOG EMIRA KOJI JE RASPLAKAO REGION? Bosonogi mališan dobiće poklon iznenađenja od humanitaraca iz Sremske Mitrovice

Ona je pojasnila gde se trenutno mali Emir nalazi.

- Emir je trenutno u sarajevskom naselju, u nekim kamp kućicama. On, nažalost, tamo nije jedino dete, ima ih još desetoro, uzrasta od godinu i po do 18. Tako da skupljamo robu i za njih. To mogu biti i garderoba i igračke - dodala je.

Njena humanitarna aktivnost se ne završava tu.

- Volela bih da možemo da pomognemo svima, ali ne možemo. Ovaj put smo se opredelili za socijalno ugroženu i decu bez roditeljskog staranja u Sremskoj Mitrovici. Spremili smo jednu kutiju u "Mačku" i ko god može, neka ubaci neki slatkiš ili igračku u kutiju - zaključila je Vasilić.

