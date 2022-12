KLINCI UVRĆU TESTISE ZBOG IZAZOVA NA TIKTOKU: Trpe ogroman bol, završavaju u bolnici, mogu čak izazvati i sterilitet!

Među dečacima željnim dokazivanja deli se opasan izazov na Tiktoku. Već je u susednoj Hrvatskoj nekoliko tinejdžera završilo u bolnici zbog torzije testisa!

Svi oni koji su u prethodnom periodu završili u bolnici zbog bolova u testisima nisu potvrdili lekarima da je razlog tome ova jeziva glupost s društvene mreže, verovatno od sramote ili straha. Kako prenose hrvatski mediji, čak petorica tinejdžera primljena su u KBC Osijek zbog torzije testisa, što je znatno više od uobičajenog broja prijema zbog takvog zdravstvenog problema. Reč je o retkom, ali hitnom stanju nastalom zbog rotiranja testisa, što onda dovodi do prekida dotoka krvi, pa ako se pravovremeno ne leči, može doći i do trajnog propadanja testisa, odnosno rezultirati njegovim odstranjenjem.

ČINJENICE Simptomi - mučnina - povraćanje - loše opšte stanje - proliv - dizurija - kolaps - glavobolja - povišena telesna temperatura

Prema informacijama sa slavonskih portala, posledica toga je, navodno, izazov s Tiktoka pod nazivom "Hit Him in the Balls Challenge" (Udari ga u testise). Veruje se da se ovaj trend već primio i među srpskim tinejdžerima, ali nema još vesti da je neko i kod nas završio u bolnici.

Urolog dr Aleksandar Milošević objašnjava za Kurir da je ovde u pitanju jedna mazohistička akcija i autodestrukcija.

Jelena Manojlović, psihoterapeut Deca ne razmišljaju o posledicama Psihoterapeut Jelena Manojlović kaže za Kurir da je neophodna edukacija celokupnog društva, a da su deca podložna svemu i svačemu: Jelena Manojlović foto: Dado Đilas - Neki pokreću te sulude i opasne izazove na društvenim mrežama, deca to kopiraju i rade te iste stvari bez razmišljanja o posledicama. Roditelji zaista moraju da vode računa šta im deca rade na Tiktoku, Instagramu i ostalim društvenim mrežama. Nisu to samo opasni izazovi, tu su i druge stvari koje se poturaju kao normalne, recimo alkohol se propagira. Propagira se vikend opijanje do besvesti i deca sve to usvajaju kao normalan model ponašanja, što je strašno!

- Jednostavno, ovo vreme u kome se nalazimo i u kome ne možemo da se pronađemo, ili teško pronalazimo, neke pozitivne stvari koje bi nas vodile ka komunikaciji, razgovoru, produženju vrste, mi potežemo ka autodestrukciji. Seksualna energija je ogromna energija koja može da krene u raznim pravcima, zato je bitna edukacija, bitno je da zabranimo deci da koriste internet i telefon do punoletstva - ističe dr Milošević:

- Ovaj izazov može biti veoma opasan, svaki negativni akt koji se propagira na društvenim mrežama može biti ozbiljan. Uvrtanje testisa može da dovede do steriliteta, do nemogućnosti oplodnje. Kada dođe do toga, neophodno je što pre se javiti lekaru, maksimum šest sati od toga, da ne dođe do atrofije testisa, a lekar će uraditi detorziju.

ČINJENICE Klinička slika torzije (uvrtanja) testisa - jak bol - crvenilo - otok skrotuma

