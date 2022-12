DEVOJKE MAŽU MENSTRUALNU KRV PO LICU! Bizaran TREND sa TikToka uznemirio sve: Evo zašto to rade i šta o tome misle STRUČNJACI!

Novi bizarni trend počeo je da se širi društvenim mrežama, kada su devojke masovno počele da stavljaju menstrualnu krv na lice kao masku.

Stručnjaci su zabrinuti zbog novog bizarnog trenda, koji se kao virus širi društvenim mrežama i upozoravaju da to nikako ne sme da se radi. Devojke prezentuju to kao nešto što se mora isporbati i da je to super stvar od čega će koža blistati.

Novi trend

Na TikToku mogu se pronaći korisni novi trikovi i saveti, ali i ludi trendovi koje nikako ne bi trebalo isprobavati. Ovo je jedan od njih. Ne radi se o novom trendu, jer je pre nekoliko godina bio hit na Instagramu, a sada je i na TikToku.

Neke devojke govore da je menstrualna krv na licu, najbolja tajna lepote ikada i da se na taj način povezuju sa svojom ženstvenošću, ipak, koliko god dobrih stvari rekle, stručnjaci upozoravaju da se to ne radi. Neke korisnice čak spominju i da na ovaj način pomažu koži lica da izgleda što bolje jer krv sadrži dobre stvari za kožu.

Kako to izgleda

Devojke to rade tako što skupljaju krv u mestrualnoj čašicu i potom je stavljaju na lice, a neke je pre korišćenja drže u frižideru. Tu nastaje porblem, te stručnjaci upozoravaju.

Šta kažu stručnjaci?

Dermatološkinja je reagovala na jedan takav video i jasno objasnila zašto to nikako ne bi smeli isprobavati.

- Krv koja se na taj način skuplja nije sterilisana, što znači da u njoj ima bakterija i znoja koji nikako ne sme da se stavlja na kožu lica na ovaj način. Osim toga, ako neko slulajno ima bakteriju, koje uglavnom nije ni svestan, na ovaj način se šire na lice.

Naravno, da postoje tretmani lica, koji uključuju krv, ali to nije menstrualna. To s radi na druge načine i pod drugim okolnostima. Dakle, menstrualna krv kao maska za lice – veliko NE. Nećeš imati od toga nikakve koristi, samo možeš naškoditi - objašnjava dermatološkinja Džos.

