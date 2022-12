ZASTRAŠUJUĆE OPTUŽBE - PROFESOR NIJE DAO DECI DA IZAĐU IZ ŠKOLE PRI DOJAVI O BOMBI! Prozvani Jovan Knežević se OVAKO BRANI

U Šestu beogradsku gimnaziju stigla je nova prijava roditelja, ovoga puta đaka prvog razreda, u kojoj tvrde da profesor matematike Jovan Knežević nije dozvoljavao da učenici odmah izađu i napuste školu prilikom dojave o bombi, već ih je zadržavao iz samo njemu znanih razloga. To je zaista zabrinjavajuća informacija i moramo je ozbiljno proveriti.

Ovo je za Kurir rekao Radisav Milić, direktor Šeste beogradske gimnazije, nakon što je Knežević na konferenciji održanoj s Forumom beogradskih gimnazija negirao sve optužbe roditelja 27 učenika II/2 koji su potpisali peticiju sa zahtevom da se spreči dalje psihičko maltretiranje njihove dece.

Profesor poznat i po nadimku Joca Ubica tvrdi za Kurir nije pogrešio ni prilikom dojave o bombi, iako se zna da je u tim situacijama evakuacija urgentna i obavezna.

- Jednom kad je stigao mejl o dojavi bombe rekao sam učenicima da sačekaju i da ne jure napolje. Imao sam da završim još dva reda zadatka. Za to vreme raščistila se gužva na hodnicima i polako smo izašli napolje - kaže Knežević.

Uprkos činjenici da je suspendovan zbog osnovane sumnje da je izvršio povredu zabrane nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, profesor predstavlja sebe kao žrtvu.

To čini i nakon što je direktor saopštio da je u skladu sa zakonskom obavezom reagovao i pokrenuo disciplinski postupak, te doneo rešenje o udaljenju s rada do okončanja postupka, u kojem će se utvrditi istinitost iznetih optužbi.

- Bio sam suspendovan dva puta. Prvi put 2002. u januaru. Četiri meseca nisam radio - rekao je juče Knežević na konferenciji:

- U zapisniku disciplinske komisije nije bilo nijedne rečenice u kojoj stoji da nisam uradio kako treba. Nije bilo izvinjenja i vratio sam se na posao. Druga je bila 2019. u septembru. Šest meseci sam bio suspendovan da bi tadašnji v. d. direktora održao disciplinsku sednicu na kojoj su moji advokati dokazali da nema pravnog osnova za suspenziju.

Nakon šest meseci sam kažnjen tri puta sa 20 odsto zarade. Nakon prve suspenzije pokrenuo sam sudski spor koji je trajao 12 godina i dobio sam školu na sudu.

Knežević je rekao da su usledili pritisci i da je tadašnji direktor dolazio na časove, da su dovodili i inspekciju kako bi našli "dlaku u jajetu".

- Pokušali su da mi nameste priču o verbalnom nasilju što je na školskom odboru odbačeno jer činjenice nisu odgovarale istini. Ove godine sam dobio društveno odeljenje i za ova tri meseca nisam primetio da je bilo koji učenik imao problem u komunikaciji sa mnom, da gestom pokaže ili kaže da nekog maltretiram.

Ja sam pred penzijom i ne pada mi na pamet da bilo koga maltretiram. Pokušavao sam da objasnim da bezveze sede i provode vreme u školi, a ne rade ništa. To će im se obiti o glavu, a to su loše ocene.

On tvrdi da na sastanku sa roditeljima II2 nije "mogao normalno da priča sa njima zbog vike i dreke".

- Nisam mogao ništa da objasnim. Govorili su da se deca ispisuju iz škole zbog mene, ali nisu znali nijedno konkretno ime da navedu. Ranije se dešavalo da je 10 roditelja dolazilo i govorilo mi da su morali da potpišu peticiju protiv mene jer razredni starešina ili nekolicina agresivnih roditelja to rade, pa kako će se sve to onda odraziti na njihovu decu ako ne potpišu.

Knežević ističe i da je do sada samo jedan roditelj na otvorenim vratima zagovarao s njim o preteškim zadacima.

- Primedba je bila kako sam mogao da dam učenicima da računaju treći stepen binoma. To je isto kao kada bi osmak došao do tog razreda i ne zna nekoliko slova. Pre neki dan na ulici čujem dva učenika kako kažu: "Ovog pustili iz zatvora".

Upitali smo ga da prokomentariše konstataciju Stručnog veća matematičara da zadaci na ponovljenom pismenom nisu bili za taj uzrast i da učenici nisu mogli da ih urade za 45 minuta.

- Stručno veće je procenilo da je prvi pismeni bio u skladu sa postavljenim normama. Deca su imala više od 50 odsto nedovoljnih. Održao sam dopunsku nastavu na kojoj je bilo samo dva učenika. Pošto je pismeni bilo u dva odeljenja, ne mogu da dam isti pismeni, a II2 je radilo pet dana kasnije. Od zadataka jedan je bio iz domaćeg, drugi je rađen na dopunskoj, treći je iz zbirke koji smo uradili na času i četvrti iz kompleksnih brojeva. Tvrdim da možda nisu mogli da urade za 45 minuta, ali su mogli za 60 koliko je trajao taj pismeni.

Radislav Milić

Sastanak na inicijativu Ministarstva

Radisav Milić, direktor Šeste beogradske gimnazije, kaže za Kurir da profesor negira teške optužbe roditelja i učenika odeljenja koje je peticijom ukazalo na različite oblike psihičkog zlostavljanja, najpre vređanjem, omalovažavanjem i pretnjama.

- To je on učinio i na vanrednom roditeljskom sastanku koji je zakazan na inicijativu direktora i razrednog starešine i na kome su svi prisutni roditelji ponovili sve svoje optužbe i insistirali da on više ne predaje njihovoj deci jer ne žele da se nastavi psihičko nasilje.

Za petak je na inicijativu Ministarstva prosvete zakazan sastanak predstavnika Foruma, Školske uprave Beograd i direktora Šeste beogradske gimanzije. To smatram pravom prilikom da o ovim pitanjima otvoreno razgovaramo, kao odgovorni ljudi - kaže Milić.