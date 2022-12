VEĆI DEO SRBIJE JUTROS U MINUSU! Zbog niskih temperatura upaljen i meteo alarm: Evo kakvo nas vreme čeka do kraja sedmice

U Srbiji će danas biti uglavnom sunčano, samo će se na istoku zadržati potpuno oblačno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro mraz, mestimično magla ili niska oblačnost, a na planinama je moguće i kratkotrajno provejavanje snega. Najniža temperatura od minus osam do jedan stepen, najviša od jedan do šest stepeni Celzijusa. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak jugoistočni.

U Beogradu posle maglovitog jutra sa mrazom tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od minus pet do minus tri, najviša oko četiri stepena.

foto: Printscreen/RHMZ

Najhladnije jutros je bilo na Kopaoniku (-7), zatim u Somboru, Paliću, Zrenjaninu gde je zabeleženo 6 stepeni ispod nule, dok je na Zlatiboru, Crnom Vrhu, u Valjevu i Novom Sadu bilo minus pet stepeni.

Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez u jutarnjim satima savetuje se osobama sa srčanim tegobama i varirajućim krvnim pritiskom. Moguća je glavobolja i promenljivo raspoloženje.

Upaljen meteo alarm

Zbog vetra, magle i ekstremno niske temperature u pojedinim delovima Srbije upaljen je žuti meteo alarm, što znači da vreme može biti opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ.

U Bačkoj, Sremu i zapadnim delovima Srbije je žuto upozorenje na snazi zbog magle i niske temperature, a u Banatu postoji opasnost od vetra i niske temperature.

Vreme narednih dana

U utorak suvo sa slabim jutarnjim mrazem, na zapadu i jugu ponegde sa maglom. U košavskom području duvaće umerena do pojačan jugoistočni vetar. Zato će osećaj hladnoće biti veći u košavskom području. U ostalim krajevima vetar slabiji istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -5°C do 1°C, a maksimalna od 3°C do 7°C. Od srede do kraja sedmice pretežno suvo uz tendenciju manjeg postepenog porasta temperature. U jutarnjim satima biće magle, posebno na zapadu i jugu Srbije, a na planinama sunčano i toplije.

(Kurir.rs)